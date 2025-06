Enok: võit ei tulnud lihtsalt, aga seda magusam see on

Avapäeval püstitas Oklahoma ülikooli esindav Enok 100 meetri tõkkejooksus uue isikliku rekordi (13,65) ning kordas kõrgushüppes oma tippmarki 1.81, aga teisel päeval jäi oda ka 52 meetri alla visanud eestlannal ühel oma trumpaladest tabloole vaid 42.89.

"See on üks kõige raskemaid seitsmevõistlusi, mida ma olen oma elus teinud," kinnitas Enok telefoniintervjuus Vikerraadiole. "Ala, mis on mulle kõige südamelähedasem, on see aasta kuidagi natuke rohkem pingeid pakkunud ja see tekitas lõppkokkuvõttes ka pingelise olukorra. Odas peaks mul ikka une pealt tulema 45 meetrit, mulle on kätt antud, aga nii läks."

800 meetri jooksu finišijoone ületas Enok ajaga 2.14,12, mis andis talle lõpptulemusena 6285 punkti. Grit Šadeiko 2017. aastal Götzises püstitatud senine Eesti rekord oli 6280 punkti, laupäeval Enoki järel hõbeda teeninud Jadin O'Brien (Notre Dame) kogus 6256 punkti. Eestlanna krooniti NCAA meistriks teist korda, veebruaris nihutas ta ka viievõistluse Eesti rekordit.

"Võit ei tulnud lihtsalt, seda magusam see on. Boonuseks ka viiepunktiline Eesti rekord - ma olen ise väga rahul ja kõige rohkem pakub mulle rahu see, et mul on ruumi, et ennast parandada ning stabiilsemaks saada. Kõik läks nii nagu minema pidi, mul on ainult hea meel, et juba teist korda," kinnitas Enok, kelle sõnul on rahvusrekordi enda nimele saamine tema jaoks väga oluliseks saavutuseks.

"Ma ei pea isiklikult ennast viievõistlejaks. Armastan läbi ja lõhki seitsmevõistlust, sest see on kahepäevane, rohkem pinget, mulle meeldib pinge all võistelda ja seepärast pakubki mulle see nii palju rõõmu ja rahulolu, et Eesti rekord on minu nimel. Siit saab ainult kõrgemale ja kaugemale ronida," tõdes ta.

"Sel aastal on olnud keerulisem tehnilistele nüanssidele pihta saada. See tunnetuslik pool on kaduma läinud, aga see tuleneb ka sellest, et olen natuke kiiremaks saanud ja siis hakkavad mingid faktorid neid asju ühel või teisel alal segama. Kõrgushüppes 1.80 on minu arust ikkagi mitmevõistluse sees väga kõva tulemus ja see pakkus mulle kõige rohkem rahulolu ja rõõmu," võttis eestlanna võistluse kokku.

Enokil on Oklahoma ülikoolis selja taha jäänud neli edukat aastat ning mitmevõistleja ise on ookeani taha kolimisega äärmiselt rahul. "See on olnud minu elu kõige paremaid kogemusi ja otsuseid - see on mind nii palju inimesena ja sportlasena kasvatanud. Ma olen ülikooli ja inimeste mõttes sattunud väga õigesse kohta, see on olnud nii oluline etapp, mis on aidanud samm sammult tippu pürgida," sõnas Tokyo maailmameistrivõistluste pääset ootama jääv Enok.