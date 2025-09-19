Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall

Eesti mitmevõistleja Pippi Lotta Enoki esitus Tokyos toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on möödunud kehvalt, sest eestlanna jäi nulli peale nii kõrgushüppes kui kuulitõukes. Esikohal jätkab ameeriklanna Anna Hall, kes püstitas kuulitõukes võimsa isikliku rekordi.

Enok alustas 100 meetri tõkkejooksus ajaga 13,86, mis jäi tema isiklikule rekordile alla 0,21 sekundiga. Võistlus sai aga katastroofilise jätku, kui eestlanna ajas kõrgushüppes 1.65 kolmel katsel maha ning sai tulemuseks nulli.

Esmakordselt maailmameistrivõistlustele pääsenud Enok otsustas sellegipoolest seitsmevõistlust jätkata, kuid ta ei jäänud kuulitõukes ühegi katsega rahule ning otsustas ise kolm korda üle astuda. Sellega jäi ta teist ala järjest tulemuseta.

Tõkkejooksu järel läks võistlust juhtima ainsana 13 sekundi piiri alistanud Taliyah Brooks, kes teenis 12,93 eest 1135 punkti, aga kõrgushüppe järel kerkis liidriks tänavu Götzises võidutsenud ameeriklanna Anna Hall 2210 punktiga, kes edestas kolmekordset olümpiavõitjat Nafissatou Thiami 83 punktiga.

Hall jätkas võimsalt, kui ta saatis kuuli 15 meetri ja 80 sentimeetri kaugusele, parandades sellega oma isiklikku tippmarki lausa 78 sentimeetri võrra. Ameeriklanna jätkab 3125 punktiga esikohal ning edestab kolmekordset olümpiavõitjat Nafissatou Thiami (2978 p) 147 punktiga ning kolmandal kohal asetsevat Kate O'Connorit (2932 p) 193 punktiga.

Erki Noole juhendatav soomlanna Saga Vanninen (2870 p) kerkis viiendale kohale, neljandal kohal jätkav hollandlanna Sofie Dokter (2880 p) jääb ainult kümne punkti kaugusele.

Päeva viimasel alal ehk 200 meetri jooksus näitas parimat minekut britt Abigail Pawlett (23,25), kes edestas Halli (23,50) ja koondisekaaslast Katarina Johnson-Thompsonit (23,51). Enok sai ajaks 24,71, mis oli paremuselt 16. tulemus. Tänavu on ta jooksnud ka 24,09.

Esimese päeva järel juhib Tokyos kindlalt Hall (4154 punkti), kes edestas iirlannat Kate O'Connorit (3906) ja Johnson-Thompsonit (3893). Vaid kolme punktiga jääb esikolmikust välja hollandlanna Sofie Dokter.

Seitsmevõistluse ajakava:

Reede, 19. september

11.33 N 7-võistlus: 100 m tõkkejooks

12.20 N 7-võistlus: kõrgushüpe

14.30 N 7-võistlus: kuulitõuge

15.38 N 7-võistlus: 200 m jooks

Laupäev, 20. september

05.35 N 7-võistlus: kaugushüpe

13.00 N 7-võistlus: odavise

15.11 N 7-võistlus: 800 m jooks

