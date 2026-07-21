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Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

Kergejõustik
Saga Vanninen
Saga Vanninen Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Kergejõustik

Olümpiavõitja Erki Nool ei jätka Soome mitmevõistleja Saga Vannineni treenerina.

Nool sai Vannineni treeneriks 2024. aasta novembris, pärast seda, kui soomlanna lõpetas pärast ebaõnnestunud suviseid tiitlivõistlusi koostöö Jesse Jokineniga.

Teisipäeval teatas 23-aastane Vanninen, et jätkab nüüd treeninguid Jarno Koivuneni juhendamisel. Lisaks kuuluvad treenerite tiimi veel Mika Lönnblad, Tuomas Laaksonen, Johan Meriluoto ja Susann Sundkvist. Vanninen kolib augustis Turusse.

"Olen väga elevil. Usun, et saan Turus luua koduse keskkonna ja see on mulle tähtis. Olen viimasel ajal palju reisinud, aga Turus on treenimiseks head tingimused ja saan püsida ühes paigas," sõnas soomlanna pressiteate vahendusel.

Kuigi koostöö Noolega lõppeb, on Vanninen olümpiavõitjale siiski tänulik. "Õppisin tema käe all palju. Erki tugevus on muuta treeningud põnevaks. Neid kogemusi, mis ta enda sportlaskarjäärist kaasa võttis, ei oleks ma kuskilt mujalt saanud," lisas soomlanna.

Noole sõnul mõistab ta Vannineni otsust karjääri kodumaal jätkata. "Saga tahtis talvel ja kevadel rohkem aega Soomes veeta. Ühel korral ütles ta, et tunneb, nagu elaks justkui autos," ütles Nool. "Kui Sagaga koos treeninud Pippi Lotta Enok oli haigena kuus nädalat treeningutest eemal, oli Saga pidevalt treeningutel enam-vähem üksinda, millega ta polnud harjunud. Ma ei tea, kas see on õige sõna, aga tal tekkis koduigatsus," selgitas Nool.

Noole juhendamisel tuli Vanninen mullu nii Euroopa sisemeistriks kui sisekergejõustiku maailmameistriks. Tokyo MM-il pidi soomlanna leppima seitsmenda kohaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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