Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust

23-aastane Enok ütles Vikerraadiole, et oli otsuse Eestisse naasta juba kevadel teinud, kuid juunis USA üliõpilasliiga meistrivõistlustel seitsmevõistluses püstitatud rahvusrekord pani teda hetkeks kahtlema.

"Ei tasu teha rutakaid otsuseid, tuleb hooaeg ja hooaja lõpp ära oodata ja siis rahulikult värske peaga mõelda," ütles Enok. "Lõpuks jõudsin ikka tagasi, kust kevadel alustasin. Kodumaa suund."

Oklahoma ülikoolis tudeerinud Enok püstitas juunis 6285 punktiga uue Eesti rekordi ning tuli kahel korral seitsmevõistluses NCAA meistriks, lisaks püstitas ta aasta alguses ka viievõistluse rahvusrekordi (4593 punkti). NCAA sisekergejõustiku meistrivõistlustel pälvis ta tänavu kolmanda koha.

Enok võttis Noolega ise ühendust, kuid sellele otsusele aitas kaasa MM-debüüt Tokyos, kus eestlanna leidis ühise keele Soome rekordinaise Saga Vannineniga, kes samuti Noole juhendamisel treenib. "Tokyos vestlesime omavahel ja lõppude lõpuks pean mina olema see, kes treeneriga ühendust võtab. Seda ma ka tegin ja sinna me jõudsime. Kindlasti andis mulle Sagaga niisama vestlemine kindlust," sõnas eestlanna.

Samas ei osanud ta veel öelda, kuidas trennid Noole ja soomlannaga välja nägema hakkavad. "Praegu on vara öelda, alles on ettevalmistusperiood. Suhteliselt sarnane, jookseme palju," ütles Enok.

Pärast edukat karjääri USA üliõpilasliigas astub Eesti rekordinaine aga uude peatükki ning peab kodumaal sportlasena enda eest seisma. Tema sõnul on toetajate otsinguga juba alustatud ning mõned on ka leitud. "Kõik need asjad on minu jaoks siin uued, kuidas see tippsportlase elu niipidi käib," ütles ta. "Olen tänulik, et sain C-kategooria toetuse, mis on väga suureks abiks. Lihtsalt korralduslik pool on minu jaoks uus ja värske. See võtab aega, et kohaneda ja aru saada, mis tööle on vaja saada."