X!

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust

Kergejõustik
{{1761919920000 | amCalendar}}
Foto: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Eesti mitmevõistleja Pippi Lotta Enok alustas oktoobris olümpiavõitja Erki Noole käe all treenimist.

23-aastane Enok ütles Vikerraadiole, et oli otsuse Eestisse naasta juba kevadel teinud, kuid juunis USA üliõpilasliiga meistrivõistlustel seitsmevõistluses püstitatud rahvusrekord pani teda hetkeks kahtlema.

"Ei tasu teha rutakaid otsuseid, tuleb hooaeg ja hooaja lõpp ära oodata ja siis rahulikult värske peaga mõelda," ütles Enok. "Lõpuks jõudsin ikka tagasi, kust kevadel alustasin. Kodumaa suund."

Oklahoma ülikoolis tudeerinud Enok püstitas juunis 6285 punktiga uue Eesti rekordi ning tuli kahel korral seitsmevõistluses NCAA meistriks, lisaks püstitas ta aasta alguses ka viievõistluse rahvusrekordi (4593 punkti). NCAA sisekergejõustiku meistrivõistlustel pälvis ta tänavu kolmanda koha.

Enok võttis Noolega ise ühendust, kuid sellele otsusele aitas kaasa MM-debüüt Tokyos, kus eestlanna leidis ühise keele Soome rekordinaise Saga Vannineniga, kes samuti Noole juhendamisel treenib. "Tokyos vestlesime omavahel ja lõppude lõpuks pean mina olema see, kes treeneriga ühendust võtab. Seda ma ka tegin ja sinna me jõudsime. Kindlasti andis mulle Sagaga niisama vestlemine kindlust," sõnas eestlanna.

Samas ei osanud ta veel öelda, kuidas trennid Noole ja soomlannaga välja nägema hakkavad. "Praegu on vara öelda, alles on ettevalmistusperiood. Suhteliselt sarnane, jookseme palju," ütles Enok.

Pärast edukat karjääri USA üliõpilasliigas astub Eesti rekordinaine aga uude peatükki ning peab kodumaal sportlasena enda eest seisma. Tema sõnul on toetajate otsinguga juba alustatud ning mõned on ka leitud. "Kõik need asjad on minu jaoks siin uued, kuidas see tippsportlase elu niipidi käib," ütles ta. "Olen tänulik, et sain C-kategooria toetuse, mis on väga suureks abiks. Lihtsalt korralduslik pool on minu jaoks uus ja värske. See võtab aega, et kohaneda ja aru saada, mis tööle on vaja saada."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

19:25

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

30.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

29.10

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

28.10

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

28.10

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

27.10

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

27.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit korraldab jooksulindi MM-i

26.10

Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

24.10

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

23.10

Tallinn sai järjekordse kergejõustiku noorte tiitlivõistluse korraldusõiguse

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

23.10

Maailmameistriks tulekuks pidi jooksma 114 tundi

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

21.10

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi

20.10

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

20.10

Saaremaa kolme päeva jooksu võitsid Külli Sizask ja Mark Abner

19.10

Galerii: Ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Julia Rakitina

16.10

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

sport.err.ee uudised

19:58

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

19:25

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

18:54

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

18:23

Eesti kabetaja pälvis noorte MM-il pronksi

17:57

Võrkpalli Balti liigas toimub nädalavahetusel tippude lahing

17:20

Seeman pääses kolmandat korda sel hooajal ITF-i turniiri finaali

16:48

Uisuliit kohandas Eesti meistrivõistluste vanusepiirangut

15:40

Malõgina langes Šotimaal üksikmängus välja

14:59

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

14:27

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

13:52

Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

13:22

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

12:54

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

11:44

Juventus tõi päästjaks nimeka treeneri

11:11

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo