Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

Daniil Glinka.
Daniil Glinka. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti meeste teine reket Daniil Glinka (ATP 274.) osaleb sel nädalal Hamburgis toimuval ATP Challenger 50 taseme tenniseturniiril.

Glinka kohtus põhitabeli esimeses ringis endast maailma edetabelis ligi 250 kohta madalamal paikneva hispaanlase Pedro Vives Marcosega (ATP 517.).

Vives Marcos osutas küll avasetis kõva vastupanu, kuid Glinka jäi ühe murde toel peale 6:4. Teises setis mängis Glinka märgatavalt paremini ja võttis 6:1 võidu. Kohtumine kestis tund ja 10 minutit.

Teises ringis läheb Glinka kokku viiendana asetatud briti George Loffhageniga (ATP 215.), kes sai sakslasest Marko Topost (ATP 258.) jagu 6:7 (10), 7:5, 6:1.

Meie esireket Mark Lajal (ATP 147.) mängib Prantsusmaal Brestis Challengeri 100 taseme turniiril. Teisipäeva pärastlõunal toimuvas avaringis on eestlase vastaseks venelane Aleksei Vatunin (ATP 384.).

Toimetaja: Henrik Laever

