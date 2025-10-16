X!

Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatsel neljas

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Autoralli MM-sari jätkub kolmandat korda toimuva Kesk-Euroopa ralliga. Testikatsel näitasid mullu sel rallil esikoha saanud Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai) neljandat aega.

Tänak sai esimesel läbimisel kirja 2.20,9 ja teisel 2.16,8.

Kiireim oli Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville, kes läbis kolmandal korral ajaga 2.15,5. Sebastien Ogier (Toyota) sai teisel läbimisel kirja 2.16,6 ja Elfyn Evans (Toyota) kolmandal 2.16,7.

Avapäeval sõidetakse Kesk-Euroopa rallil kaks kiiruskatset, neist esimene algab Eesti aja järgi kell 15.30. ERR-i spordiportaal vahendab sündmusi ralliblogis.

Toimetaja: Maarja Värv

