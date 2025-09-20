Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

Eesti korvpallikoondislane Kristian Kullamäe ja tema koduklubi Panevežysise Lietkabelis pidid Leedu kõrgliiga avavoorus tunnistama Neptunase 96:84 (26:21, 18:18, 29:22, 23:23) paremust.

Viimati 2022/23 hooajal Leedu kõrgliigas platsil käinud Kullamäe alustas kohtumist varumeeste pingilt, kuid teenis lõpuks mänguaega veidi enam kui 25 minutit. Eestlase arvele kogunes selle aja jooksul kümme punkti (kahesed 5/6, kolmesed 0/4), viis korvisöötu, kaks lauapalli ja neli isiklikku viga.

Ameeriklane Jamel Morris viskas üleplatsimehena Lietkabelise kasuks 21 punkti. Võitjate parimad olid Donatas Tarolis ja äsja lõppenud EM-il mitu säravat etteastet teinud Arnas Velicka, kes tõid vastavalt 20 ja 19 silma.

Tiitlikaitsja Kaunase Žalgiris sai võõrsil 87:78 (22:14, 19:11, 21:25, 25:28) võidu Jonava üle. Olympiakosest palgatud ameeriklane Moses Wright viskas võitjate resultatiivseimana 18 punkti, Azoulas Tubelis panustas 14 punkti ning Nigel Williams-Goss lisas omalt poolt 11 punkti.

Lietkabelis läheb teises voorus vastamisi Jonavaga, Žalgirise vastaseks on Šiauliai.