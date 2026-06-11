Kullamäe klubi kaotas pronksiseerias viimase sekundi viskest

Külalised põrutasid mängu alguses lausa 19:3 juhtima, aga teisel veerandil oli juba Neptunas ees 31:24. Poolaeg võideti 40:37.

Teisel poolajal kulges mäng tasavägiselt ja kumbki meeskond suurt edu ei saavutanud. Viimast minutit alustati Lietkabelise 63:61 eduseisul, aga peagi Rihards Lomažs viigistas ja kui külaliste rünnakust enam asja ei saanud, vastas Karlis Šilinš viimasel sekundil võidukolmesega.

27 minutit mänginud Kullamäe viskas 12 punkti (kahesed 5/8, kolmesed 0/5, vabavisked 2/2), võttis ühe lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga.

Lietkabelise rivistuses oli temast tulemuslikum üksnes Paulius Danuševicius, kelle arvele kogunes 17 silma. Võitjate parim oli 14 punktiga Šilinš.

Kolme võiduni peetava seeria neljas kohtumine toimub laupäeval, 13. juunil Panevežyses. Kui kodumeeskond seda võita eis suuda, lähevad medalid Neptunase meeste kaela.