Mängu lõpus hoogu läinud Kullamäe aitas Lietkabelisel seeria viigistada

Seeria avamängu kodusaalis 13 punktiga võitnud Neptunas tegi sarnaselt laupäevale taas võimsa avaveerandi, kui läks teise perioodi alguses juhtima 33:18. Lietkabelis vähendas avapoolaja lõpuks kaotusseisu kümnepunktiliseks ja tegi siis kolmanda veerandaja keskel 11:1 spurdi, mis viis nad juhtima.

Mängu lõpetas Lietkabelis Kullamäe toel tugevalt: Eesti koondislane viskas viimase seitsme ja poole minutiga 11 punkti ning aitas omad lõpuks 12-punktilise võiduni. Lietkabelis viigistas seerias seisu üks-ühele ning kolmas mäng toimub Neptunase kodusaalis neljapäeval.

Kullamäe veetis väljakul Lietkabelise meestest kõige kauem, ligi 31 minutit ning viskas selle ajaga teist mängu järjest üleplatsimehena 19 punkti (kahepunktivisked 6/7, kolmesed 2/4, vabavisked 1/2). Lisaks panustas eestlane kolme lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga.