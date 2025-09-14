X!

Mistra eurohooaeg lõppes esimeses ringis: jäime liiga passiivseks

Eesti käsipalliklubi Mistra võõrustas pühapäeval Euroopa karikasarja esimese ringi korduskohtumises Austria klubi roomz JAGS Vöslaud, aga ei suutnud kaotusseisust välja kaevata.

Austrias toimunud avakohtumise kaheksa väravaga kaotanud Mistra jäi korduskohtumises kaheminutiliste karistuste tagajärjel raskesse seisu ning vastased kasutasid ülekaalu edukalt ära: kümnendaks minutiks jäi võõrustaja 2:7 kaotusseisu.

Kaheksa minutit hiljem jäi Mistra veel ilma oma ühest liidermängijast, kui Vahur Oolup sai kolmanda karistuse ning oli sunnitud pingilt lahkuma. Arno Vare jõudis skoorida kolmel korral, kuid eestlased kaotasid esimese poolaja siiski 9:16.

Teise perioodi alguses Mistra skooris vastastega kordamööda, kuid 41. minutiks oli vahe endiselt austerlaste kasuks 23:15. Eestlased enam Vösalu meeskonnale ohtlikuks ei saanud ning lõppseisuks jäi 23:31. Kahe mängu kokkuvõttes edenes roomz JAGS järgmisesse ringi seisuga 62:46.

"Jäime kaitses liiga passiivseks," sõnas Arno Vare pärast mängu. "Lihtvigade arv oli liiga suur mõlemal pool väljakut ning sellises tasemel vastased karistavad need ära. Oleme siiski siin hooaja alguses näinud kõvasti Euroopa taset ning saame palju tulevaks hooajaks kohalike liigade jaoks kaasa võtta."

