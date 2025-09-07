Mistra alustas eurohooaega kaotusega

Hooaja eel paremsisemisest Andris Celminšist ja väravavaht Madis Valgust ilma jäänud, kuid oma ridasid meeste koondise vasakukäelise mängija Karl Roosnaga täiendanud Mistra jäi kohe algusest peale tagaajaja rolli ning vaatamata Roosna ja Serhii Orlovskyi väravatele kaotati esimesed 15 minutit 6:10. Poolajaks oli Mistra 12:15 kaotusseisus.

Teisel poolajal austerlased eestlaseid lähemale ei lasknud ning vaikselt, aga kindlalt kasvatasid perfektselt tabanud Raphael Mucki ning Christoph Barta väravate abil oma eduseisu. Kuigi vahe venis korraks ka üheksa peale, siis lõpuvile kõlades suutis Mistra siiski endale kordusmänguks väikese võimaluse jätta, kui Anton Barouski väravast tehti lõppseisuks 24:31.

Mistra eest sai Orlovskyi kirja viis ning Roosna ja Aron Leppik neli tabamust. Vastaste eest skoorisid Barta, Muck ja Leonardo Abrahao viiel korral. "Jäime esimesed viisteist minutit liiga passiivseks," ütles eestlaste poolel mängu parimaks valitud Roosna. "Sealt järgmised 30 minutit saime oma kaitse pidama ning oli võrdsete heitlus."

"Paar rumalat pallikaotust ning karistust, mida vastased kohe ära kasutasid, said lõpuminutitel meile saatuslikuks. Selline see tasemevahe on, Austria kõrgliiga meeskond karistab kõik need väiksed eksimused kiirelt ära. Häbeneda siiski midagi ei ole," lõpetas koondislane.

Kordusmäng toimub 14. septembril Raasiku spordihoones.