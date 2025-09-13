Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

Vastavalt reeglitele jagatakse pühapäevase arvustuse eest eraldi punkte. Samuti saab eraldi punkte punktikatse eest ehk kui üldarvestuses eestlasel võimalusi pole, siis polnud ka mõtet laupäeval jätkata.

"Regulatsioonid lubavad aasta peale kahte mootorit. Selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme," lausus Tänak Rally TV-le. "See polnud heas seisus ja oli ka neil kahel katsel piiri peal. Püüame seda pühapäevaks hoida ja loodetavasti saame neli katset läbi sõita."

Kuna mured avaldusid juba aasta alguses Rootsi rallil, siis ei lisa see just optimismi. "Nii need asjad praegu, me ei saa midagi muuta," kommenteeris Tänak. "Me ei kahjustanud mootorit liiga palju. Vaatasime andmeid ja võimalusi homseks ning teeme omalt poolt kõik, mis võimalik."

Tšiilis algasid Tänaku probleemid avapäeva viimasel katsel, kui Hyundai masin tehnilise rikke järel seisma jäi. Kas juba enne katkestamist andis miski eesootavast probleemist märku?

"Poolteist kilomeetrit enne seda kaotasime silindri. Hiljem nägime, et see läks füüsiliselt katki. Kui metall läheb katki, siis ta ei anna enne mingit vihjet. Kui läheb katki, siis läheb lihtsalt katki," vastas Tänak.

MM-sarja kokkuvõttes pole eestlase seis tiitliheitlust arvestades mõistagi kiita. "Vaatame, mis olukord pärast seda rallit on. Kui ma rallit alustan, siis ma annan endast parima," lausus ta kolme eesootava etapi kohta.

"Pole vahet, kas see on meistritiitli või rallivõidu nimel. Omalt poolt üritad alati endast kõik anda. Muidu ei ole mõtet rallile minna. Mingil määral peab huvi ja motivatsiooni olema. See on osa tööst."