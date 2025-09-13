X!

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

Autoralli
Ott Tänak - Martin Järveoja
Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak (Hyundai) jättis pärast kahte katsevõitu vabatahtlikult laupäevase võistluspäeva Tšiili MM-rallil pooleli, et säästa mootorit pühapäevaks.

Vastavalt reeglitele jagatakse pühapäevase arvustuse eest eraldi punkte. Samuti saab eraldi punkte punktikatse eest ehk kui üldarvestuses eestlasel võimalusi pole, siis polnud ka mõtet laupäeval jätkata.

"Regulatsioonid lubavad aasta peale kahte mootorit. Selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme," lausus Tänak Rally TV-le. "See polnud heas seisus ja oli ka neil kahel katsel piiri peal. Püüame seda pühapäevaks hoida ja loodetavasti saame neli katset läbi sõita."

Kuna mured avaldusid juba aasta alguses Rootsi rallil, siis ei lisa see just optimismi. "Nii need asjad praegu, me ei saa midagi muuta," kommenteeris Tänak. "Me ei kahjustanud mootorit liiga palju. Vaatasime andmeid ja võimalusi homseks ning teeme omalt poolt kõik, mis võimalik."

Tšiilis algasid Tänaku probleemid avapäeva viimasel katsel, kui Hyundai masin tehnilise rikke järel seisma jäi. Kas juba enne katkestamist andis miski eesootavast probleemist märku?

"Poolteist kilomeetrit enne seda kaotasime silindri. Hiljem nägime, et see läks füüsiliselt katki. Kui metall läheb katki, siis ta ei anna enne mingit vihjet. Kui läheb katki, siis läheb lihtsalt katki," vastas Tänak.

MM-sarja kokkuvõttes pole eestlase seis tiitliheitlust arvestades mõistagi kiita. "Vaatame, mis olukord pärast seda rallit on. Kui ma rallit alustan, siis ma annan endast parima," lausus ta kolme eesootava etapi kohta.

"Pole vahet, kas see on meistritiitli või rallivõidu nimel. Omalt poolt üritad alati endast kõik anda. Muidu ei ole mõtet rallile minna. Mingil määral peab huvi ja motivatsiooni olema. See on osa tööst."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

21:42

OTSEBLOGI | Ogier võitis katse ja ähvardab liidriks tõusta Uuendatud

21:12

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

12.09

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

08.09

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

06.09

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

06.09

Jürgenson ja Oja jahivad ERC etapil Briti meistrivõistluste punkte

04.09

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

02.09

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

01.09

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

01.09

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha

31.08

Tänak: autos oli keeruline nädalavahetus

31.08

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

sport.err.ee uudised

21:42

OTSEBLOGI | Ogier võitis katse ja ähvardab liidriks tõusta Uuendatud

21:12

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

21:04

Real teenis vastuolulise punase kaardi kiuste kolm punkti

20:40

Soomets ja Start ei suutnud lõpuspurti lõpuni viia, Shein võitis kõrgliigas

19:44

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis Levadia viigi järel liidriks Uuendatud

19:40

Tallinna maratoni 10 km jooksu parim oli Läti rekordimees, Šalkauskas teine

19:09

Kalev/Cramo alistas kontrollmängus Leedu seitsmenda klubi

18:35

Vingegaard kindlustas jõudemonstratsiooniga Vuelta võidu

17:49

Lajal kaotas esireketite mängu ja Eesti jäi Mehhikole alla Uuendatud

17:19

Kukkunud Marquez jäi tänavu esmakordselt sprindis pjedestaalikohata

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

15:51

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

15:01

Leverkusen lõpetas uue peatreeneri debüütmängu üheksakesi, kuid võidukalt

14:22

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

13:52

"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

13:17

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

12:43

Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril kolmanda võidu

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

11:11

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

loetumad

21:42

OTSEBLOGI | Ogier võitis katse ja ähvardab liidriks tõusta Uuendatud

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo