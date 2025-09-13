Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

Eestlaste sõit lõppes viimase katse kuuendal kilomeetril. "Ausalt öeldes on see lihtsalt mootoririke," ütles Tänak DirtFishile. "Pool kilomeetrit või kilomeeter varem kaotasin ühe silindri. Alguses arvasin, et see oli lihtsalt süüteküünal või midagi sellist ning jätkasin, aga siis kaotasin veel ühe [silindri] ja mõistagi sain siis aru, et asi on hullem."

"Seda on raske seedida. Kõik liikus selles suunas, et teha hea tulemus, auto toimus suuremas osas päevast hästi. Polnud mingit märki sellest, et midagi on valesti. Kui esimesed märgid ilmusid, proovisime jätkata, aga lõpuks polnud see enam võimalik," nentis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kahju, et päev niimoodi lõppes, eriti kui MM-sarja lõpp on nii lähedal. Aga nagu alati, anname endast parima, et head tulemust päästa."

Enne Tšiili rallit kaotas Tänak MM-sarja üldarvestuses liider Elfyn Evansile (Toyota) 18 punktiga. Nüüd tunnistas ta, et üles-alla kulgenud hooaeg hakkab vaikselt endast jälge jätma. "Ausalt öeldes on see raske," tunnistas ta. "Oleme pidanud sel hooajal igal rallil võitlema, kuskil pole olnud lihtne ega sirgjooneline. Muidugi on vastased väga tugevad, nii et pole olnud kerge nendega võidelda, aga oleme endast kõik andnud. Seda kõike on raske selgitada, aga praegu on ausalt öeldes tühi tunne."

Tšiilis kerkis avapäeva lõpus uueks liidriks Adrien Fourmaux (Hyundai), kuid esikolmik mahub päeva lõpuks vaid 2,3 sekundi sisse.

Laupäeval on Tšiili rallil kavas samuti kuus kiiruskatset, ERR-i spordiportaali vahendab sündmusi ralliblogis.

Tänak saab laupäeval rallit uue mootoriga jätkata. "Päev lõppes segaste tunnetega. Meil on hea meel näha, et Adrien juhib rallit, aga samal ajal oleme Otiga koos väga pettunud. Ta kontrollis rallit ja tal oli korralik edumaa, aga kahjuks lõpetas mootoririke varakult tema päeva," sõnas Hyundai tehniline direktor Francois-Xavier Demaison. "Ta on laupäeval tagasi uue mootoriga ja selge sihiga pühapäeval punkte tuua."