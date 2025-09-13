X!

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai) pidid Tšiili ralli avapäeva viimasel katsel mootoriprobleemide tõttu katkestama.

Eestlaste sõit lõppes viimase katse kuuendal kilomeetril. "Ausalt öeldes on see lihtsalt mootoririke," ütles Tänak DirtFishile. "Pool kilomeetrit või kilomeeter varem kaotasin ühe silindri. Alguses arvasin, et see oli lihtsalt süüteküünal või midagi sellist ning jätkasin, aga siis kaotasin veel ühe [silindri] ja mõistagi sain siis aru, et asi on hullem."

"Seda on raske seedida. Kõik liikus selles suunas, et teha hea tulemus, auto toimus suuremas osas päevast hästi. Polnud mingit märki sellest, et midagi on valesti. Kui esimesed märgid ilmusid, proovisime jätkata, aga lõpuks polnud see enam võimalik," nentis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kahju, et päev niimoodi lõppes, eriti kui MM-sarja lõpp on nii lähedal. Aga nagu alati, anname endast parima, et head tulemust päästa."

Enne Tšiili rallit kaotas Tänak MM-sarja üldarvestuses liider Elfyn Evansile (Toyota) 18 punktiga. Nüüd tunnistas ta, et üles-alla kulgenud hooaeg hakkab vaikselt endast jälge jätma. "Ausalt öeldes on see raske," tunnistas ta. "Oleme pidanud sel hooajal igal rallil võitlema, kuskil pole olnud lihtne ega sirgjooneline. Muidugi on vastased väga tugevad, nii et pole olnud kerge nendega võidelda, aga oleme endast kõik andnud. Seda kõike on raske selgitada, aga praegu on ausalt öeldes tühi tunne."

Tšiilis kerkis avapäeva lõpus uueks liidriks Adrien Fourmaux (Hyundai), kuid esikolmik mahub päeva lõpuks vaid 2,3 sekundi sisse.

Laupäeval on Tšiili rallil kavas samuti kuus kiiruskatset, ERR-i spordiportaali vahendab sündmusi ralliblogis.

Tänak saab laupäeval rallit uue mootoriga jätkata. "Päev lõppes segaste tunnetega. Meil on hea meel näha, et Adrien juhib rallit, aga samal ajal oleme Otiga koos väga pettunud. Ta kontrollis rallit ja tal oli korralik edumaa, aga kahjuks lõpetas mootoririke varakult tema päeva," sõnas Hyundai tehniline direktor Francois-Xavier Demaison. "Ta on laupäeval tagasi uue mootoriga ja selge sihiga pühapäeval punkte tuua."

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

12.09

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

08.09

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

06.09

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

06.09

Jürgenson ja Oja jahivad ERC etapil Briti meistrivõistluste punkte

04.09

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

02.09

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

01.09

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

01.09

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha

31.08

Tänak: autos oli keeruline nädalavahetus

31.08

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

sport.err.ee uudised

11:55

VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit Uuendatud

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

11:11

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

09:58

Gouram tegi Saksamaal skoori ja kindlustas Herthale viigipunkti

09:27

Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

00:08

Kahekordne maailmameister Alaphilippe teenis Tudori särgis esimese võidu

12.09

Mõlemad Eesti paarid pääsesid U-18 EM-il alagrupist edasi

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

12.09

ETV spordisaade, 12. september

12.09

Kapten Ivanov: Glinka vastane oli nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob

12.09

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

12.09

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

12.09

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

loetumad

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

12.09

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

11:55

VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit Uuendatud

12.09

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo