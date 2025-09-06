Jürgenson ja Oja jahivad ERC etapil Briti meistrivõistluste punkte

JDS Machinery Rali Ceredigionile registreerus 106 võistluspaari, kelle hulgas ka eestlased Romet Jürgenson / Siim Oja (Ford Fiesta Rally2), vahendab autosport.ee.

Ralli algas reede õhtul 1,25-kilomeetrise linnakatsega, eestlased ületasid joone paremuselt 13. ajaga, kaotades liidritele 5,7 sekundiga.

Valitsevad juunioride maailmameistrid Jürgenson ja Oja lähevad hooaja viiendale Briti meistrivõistluste etapile vastu punktiarvestuse neljandalt kohalt ja loodavad võidelda hooaja teise etapivõidu nimel. Rali Ceredigion eel on eestlased kaotamas punktitabeli liidritele 26 punktiga, kuid kuna sel korral jagatakse punkte 1,5-kordse koefitsiendiga, siis on ees ootamas hea võimalus esikohaga vahet vähendada.

"Ralli eel saan M-Sport raja peal sõita ja võistluse eel on veel ees ootamas vabatrenn, kvalifikatsioon ja testikatse. Stardilist on nimede mõttes võib-olla väiksem kui muidu ERC etappidel, kuid kvaliteet on ikka olemas ja need põhilised kiired sõitjad olemas, kelle vastu saab keeruline olema suurt märki maha panna, kuid kindlasti anname endast parima," sõnas Jürgenson ralli eel.

"Kuna see on ka Briti meistrivõistluste etapp, siis on eesmärgiks kindlasti seal maksimumpunkte koguda," lisas rallimees. "Oluline oleks Creighton enda seljataga hoida, mis saab olema kindlasti keeruline ülesanne arvestades, et ta on asfaldil väga hea, kuid ma usun, et meil on asfaldikilomeetreid ka omajagu tulnud ja loodan, et saame hea tunde kätte ning enamvähem võidu sõita."

JDS Machinery Rali Ceredigion nädalavahetusel ootab võistlejaid ees 12 kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 185,24 katsekilomeetrit.