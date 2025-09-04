X!

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

Tennis
Eesti tennisemeeskond Venezuela vastu (vasakult): kapten Vladimir Ivanov, Mark Lajal, Daniil Glinka, Markus Mölder, Johannes Seeman, Oliver Ojakäär
Tennis

Eesti paneb 12.-13. septembril Tallinnas toimuval Davise karikasarja maailmaliiga II grupi matšiks Mehhiko vastu välja oma parima koosseisu.

Matšiks hakkavad valmistuma Mark Lajal (ATP 147.), Daniil Glinka (ATP 347.), Kristjan Tamm (ATP 933.), Markus Mölder (ATP 1152.) ja Oliver Ojakäär (ATP 1444.). Märkimisväärne on fakt, et nii Lajal kui Glinka on praegu oma karjääri kõrgeimal edetabelikohal.

Ka Mehhiko on välja pannud kõik oma paremad mängijad eesotsas 20-aastase Rodrigo Pacheco Mendeziga, kes oli juunioride maailma esireket, aga praegu edetabelis 224. kohal. Veel mängivad Mehhiko eest Alex Hernandez (ATP 461.), Luis Carlos Alvarez Valdes (ATP 594.), Alan Magadan (ATP 775.) ja edetabelikohata Luca Lemaitre Vilchis.

Esireketid Lajal ja Pacheco Mendez kohtusid sel aastal omavahel kahel turniiril järjest, mis peeti Mehhikos. Morelia Challengeril võitis eestlane 6:1, 7:6, aga Moreloses kaotas ta napilt 6:7, 7:6, 6:7. Üldiselt on aga Pacheco Mendez viimasel ajal alavormis - alates juuni lõpust on ta saanud turniiridel ainult ühe võidu ja kuus kaotust. Samal perioodil võitis Lajal ühe Challengeri ning jõudis ATP250 turniiril veerandfinaali.

Mõlemal meeskonnal on noored koosseisud, kummalgi meeskonnas kaks 20-aastast mängijat, Eestil on nendeks Mölder ja Ojakäär. Vaid kaks mängijat, Eestil Tamm (27) ja Mehhikol Hernandez (26) on vanemad kui 25-aastased.

Kohtumine toimub 12. ja 13. septembril Tallinnas Kalevi Spordihallis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

