Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

Tennis
Oliver Ojakäär
Oliver Ojakäär Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Kolm Eesti meestennisisti - Kristjan Tamm, Oliver Ojakäär ja Johannes Seemann - mängivad sel nädalal ITF-i turniiridel ning kõik alustasid võidukalt.

Kristjan Tamm (ATP 933.) alustas Prantsusmaal Bagneres-De-Bigorre'is toimuvat M25 kategooria turniiri soliidse võiduga, kui alistas avaringis prantslase Charles De Saint Laumer (ATP -) kahes setis 6:2, 6:3.

27-aastane eestlane lõi endast kümme aastat nooremale vastasele neli ässa ja murdis prantslase pallingu kolmel korral. Teises ringis kohtub eestlane turniiril kuuenda asetuse saanud prantslase Guillaume Dalmassoga (ATP 699.).

Samal turniiril osaleb paarismängus ka Johannes Seeman, kes teenis koos prantslasest paarilise Constantin Bittoun Kouzminega hispaanlaste John Echeverria ja Sergio Callejon Hernando üle 6:4, 6:1 võidu. Kolmandana asetatud eestlane ja prantslane kohtuvad järgmiseks briti Ewen Lumsdeni ja prantslase Matt Ponchet'ga.

Olier Ojakäär (ATP 1444.) mängib Egiptuses Hurghadas toimuval M15 turniiril ning alustas kindla võiduga, kui lõpetas 6:1, 6:1 võiduga Malaisia tennisisti Darrshan Sureshi (ATP 1645.) teekonna. Ojakäär kohtub järgmiseks turniiril teise asetuse saanud kohaliku mehe Fares Zakariaga (ATP 543.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

