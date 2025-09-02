X!

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

Foto: ERR
Üle mõne aja osaleb meeste käsipalli Eesti meistriliigas jälle kuus klubi. Loodetud tagasituleku teeb kõrgliigasse suurte traditsioonidega käsipallikants Tapa.

Tapa meistriliigas osalemisest loobumine tähendas eelmise hooaja eel käsipallikogukonna jaoks üpris šokeerivat uudist. Nüüd naaseb klubi kohalikku kõrgliigasse.

Tapat juhendab väikese pausi järel sealse käsipalli au ja uhkus, 67-aastane Elmu Koppelmann. Aastaid Eesti koondisesse kuulunud Kaspar Lees on mängiv abitreener.

"Tõsiselt raske töö oli nii Tapa omasid, kes on siis loobunud või ära läinud, tagasi saada, kui ka neid, kes on kaitseväes – neid pehmeks rääkida. Et nad tahavad sinna tulla ja tahavad ka treeningul käia. Ei ole nii rasket tööd minu juures veel olnud," sõnas SK Tapa/Team Kaitsevägi peatreener Koppelmann.

Huvitav on Tapa meeskonna kolmeaastane koostööprojekt kaitseväega. Sel hooajal peaks Koppelmann appi saama neli-viis meistriliiga tasemel ajateenijat. Ta usub, et hambaid näidatakse ka tugevamatele klubidele. "Töötab nii, et on tehtud mingi grupp, mis on siis Team Kaitsevägi. Kaitseväe toetus on selles mõttes, et nad lasevad treeningule neid ja rohkem nagu eriti palju ei ole. Ma loodan, et tulevikus see kaitseväe tugi saab suurem olema," avaldas Koppelmann.

Meeste meistriliigasse kuuluvad lisaks Tapale tiitlikaitsja Põlva Serviti, Viljandi, Kehra, Mistra ja Viimsi. Pidulikult alustatakse 6. septembril, kui Serviti ja Viljandi kohtuvad Viimsis läbi aegade esimeses superkarikamängus.

"Neli päeva tagasi sain mina teada siis lõpliku kinnituse, et sihuke üritus on tulemas," lausus Põlva Serviti joonemängija Hendrik Varul. "Räägitakse alati, et hooaja ettevalmistus ja et rabe on – tegelikult peab valmis olema. Ei ole vahet."

Balti liigas lööb algaval hooajal kaasa ka Soome klubi Riihimäki Cocks. Eurosarjas osalevad Serviti, Viljandi ja Mistra.

