Põlva Serviti ja Viljandi HC avavad superkarikaga käsipallihooaja

Eesti meistriliiga võistkondade mängijad
Eesti meistriliiga võistkondade mängijad
Tänavuse käsipallihooaja avamäng toimub laupäeval, 6. septembril, kui Viimsi spordihoones kohtuvad superkarika mängus valitsev Eesti meister ja karikavõitja Põlva Serviti ning teise koha omanik Viljandi HC.

Tegemist on uue formaadiga, kuna varasemalt ei ole eelmise hooaja parimad uue hooaja alguses omavahel mõõtu võtnud. Kahtlemata toob kahe kange vastasseis põnevust ja annab ka aimu, kuidas on kulgenud ettevalmistused hooajaks. Kaotama ei lähe kumbki võistkond. Nii Põlva Serviti mängija Hendrik Varul kui ka Viljandi HC käsipallur Hendrik Koks kinnitasid, et esimest korda superkarikas oma linna viia on piisavalt põnev väljakutse, et laupäeval endast parim anda. 

Meeste meistriliiga saab avalöögi mõni päev hiljem, 10. septembril, kui võistlustulle astuvad kõik kuus osalevat võistkonda. Kodusaalis kohtub Viljandi HC meistriliigaga taasliitunud SK Tapa/Team Kaitseväe meeskonnaga, Põlva Serviti võõrustab kodus HC Viimsi/Alexelat ja Mistra omakorda HC Kehra Horizon Pulp&Paperit.

Meistriliigas mängivad võistkonnad sel hooajal omavahel läbi neli ringi, mille tulemusel selguvad kevadel poolfinalistid. Kohamängud toimuvad sarnaselt eelmisele hooajale, kus kolmanda koha mängud toimuvad kahe võiduni ja finaalseerias kolme võiduni.

Põlva Serviti peatreeneri Kalmer Mustingu sõnul ei saa tiitlikaitsjal olla madalamat eesmärki kui kuldmedal. "Meie jaoks on viimastel aastatel olnud väga tähtis esinemine euromängudel, sel aastal kohtume Küprose klubi A.C. European University Cyprusega ja kindlasti soovime edasi pääseda" sõnas Musting.

Küll aga on Mustingu sõnul võrreldes mullusega keerulisem tiitlit kaitsta Balti liigas, sest eeskätt Leedu klubid on oma ridu tugevdanud.

Üle aasta osaleb kõrgemas liigas üks Eesti käsipalli kantse SK Tapa/Team Kaitsevägi. "Pool võistkonda on meie endi kasvandikud, teine pool aga käsipallurid, kes Tapal aega teenivad. Kuidas lõpuks võistkond kokku mängima hakkab, selgub ajapikku," sõnas kogenud Tapa treener Elmu Koppelmann. 

Naiste meistriliigas osaleb neli võistkonda. Tiitlivõitu asub kaitsma Mistra naiskond, vastasteks Käsipalliklubi Mella, Spordiklubi Tapa/Tapa valla Spordikool ja meistriliigaga taasliitunud HC Tabasalu naiskond.

Sarnaselt meestele mängivad ka naised neli ringi, finaalseeria kestab kolme võiduni. Mängudega alustatakse septembri teisel nädalal.

Mistra mängib ka Balti mere liigat. "Meie jaoks on antud sari väga tähtis, sest saame aimu, kus me oma tasemelt oleme, saame õppida, aga ka oma tugevusi veelgi enam välja tuua," sõnas Mistra mängija Merili Heinla.

HC Tabasalu naiskonna peatreener Christlin Kuldmaa sõnul on naiskond kombinatsioon noortest neidudest ja vanematest tegijatest, kes vahepeal mujal mängisid, aga nüüd on koduklubisse naasnud. Eesmärk on tugevat konkurentsi pakkuda, aga ka kohalikule kogukonnale, – kelle panus naiskonna naasmisesse on tohutu – rõõmu valmistada. 

Meeste koondis

Meeste koondist juhendab alanud hooajal soomlane Kaj Kekki. Meeste koondis koguneb esimest korda Käärikul oktoobri lõpus treeninglaagrisse, et valmistuda juba jaanuaris toimuvateks kohtumisteks Küprose rahvuskoondisega. Kekki sõnul on ta viimased koondisemängud üle vaadanud ja selle pealt annab nii mõndagi järeldada – Eesti koondis peab kindlasti mängutempot tõstma, aga ka kaitsemängu parandama ning igas olukorras lõpuni võitlema. Soomlane lubas, et järgmistel aastatel näeb teda Tallinnas ja Eestimaal tihti, et koos siinsete treeneritega üleüldine nägemus kujundada, kuhu suunas käsipall peab liikuma. 

Naiste koondis

Naiste koondis kohtub juba septembris Soomes sealse rahvusnaiskonnaga. Peatreener Ergo Rohi sõnul on naiste käsipall kahe viimase aastaga selgelt edasi liikunud, optimismi annab ka see, et seitse naist mängivad välisklubides.

Toimetaja: Maarja Värv

