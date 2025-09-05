Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida

Kui järgmine EM ootab korvpallikoondist alles 2029. aastal, siis uus võimalus suureks mänguks tuleb juba novembri lõpus. Siis algab Eesti jaoks MM-valiksarja avaetapp, kus koondise vastasteks on Sloveenia, Rootsi ja Tšehhi. Kolm paremat saavad edasi teise ringi ja viimased mängud peetakse juulis.

"See alagrupp on ju mängitav, aga me teame väga hästi, et pärast EM-i tuleb see esimene aken nüüd suhteliselt kiirelt peale, seal võib olla väga palju muutusi koosseisudes. Väga raske on spekuleerida, et kes millise koosseisu kokku saab," kommenteeris Rannula.

"Ma väga loodan, et me suudame seda meie punti koos hoida, et suudame siin tekitada sellist regulaarsust, et hakkame üksteist paremini tundma. Tekivad teatud rollid meeskonna sees ka ja need mängijad, kes nüüd vigastuse tõttu välja jäid, on tagasi ja annavad meile ekstrakäigu juurde. Meie siht on silme ees 2029 [kui Tallinn võõrustab EM-finaalturniiri alagruppi], aga kindlasti üritame ka sellest MM-valikturniirist maksimumi võtta," tõdes peatreener.

Eesti jaoks algab uus valikturniir 28. novembril võõrsil Sloveenia vastu, kolm päeva hiljem kohtutakse kodus Tšehhiga. Veebruari lõpus ja märtsi alguses mängitakse nädala jooksul kaks korda Rootsiga ning valikturniir lõppeb 6. juulil Tšehhis, millele eelneb kodumäng Sloveeniaga.

Keda loodab Rannula talvel eelkõige koondisega taasliitumas näha? "Eks siin on veel natukene küsimärke. Loomulikult eelkõige tagaliinis on meil Kasper Suurorg ülivajalik lüli. Kui tema terve on, siis on üks käik tagaliinis juures. Pikkade osakonnas on nii [Mihkel] Kirves kui [Maik-Kalev] Kotsar meile ülivajalikud mängijad, kes on just füüsilisuse poolt meile asendamatud mängijad. Ameeriklased samamoodi. Loomulikult raske on loota, et siin november ja veebruar ameeriklased tulevad ülikoolist, aga suveakendeks ma loodan küll neid kõiki kohale saada ja kui me sealt saame ka selle lisajõudu veel, siis see võib anda meile päris kõva boonuse," lisas Rannula.

Vasaku õla vigastuse tõttu EM-ist eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar nimetati värselt Yokohama abikapteniks. 17. septembril alustab Jaapani klubi Eestis hooajaeelset turniiri. Kas Kotsar tuleb Tallinnasse Yokohama pingi peale istuma?

"Täna minul mingit uut infot ei ole," kinnitas Rannula. "Eks lõppude lõpuks on see tema ja klubi otsus. Koondis, nagu me teame, on vabatahlik ja palka maksab klubi. Otsus tuleb sealt poolt ja kommunikatsioon ka. Mina selle koha pealt väga kommenteerida ei saa. Ma kindlasti kahtlen, et ta mängib, sest täna on tal selline seis, kus nad peavad mingi otsuse kiiremini ära tegema, et kas läheb operatsioonile või ei lähe. Ma arvan, et peate küsima siis nende käest, kui nad kohale tulevad."