Jõesaar: 17 pallikaotust on sellises mängus väga-väga palju

"Mõlemalt poolt oli kõva andmine," kinnitas ääremängija Janari Jõesaar. "Kõigil oli mingil moel närv sees, sellised need tähtsad mängud ongi. Äkki õpime sellest midagi; kui järgmine kord on selline olukord, oleme ehk vähe enesekindlamad ja suudame asja teisiti lahendada."

Otsustavas, nii-öelda elu ja surma peale mängus, tegi Eesti kokku 17 pallikaotust. "17 on sellises mängus väga-väga palju. Ise tegin lolle otsuseid, ei mänginud piisavalt enesekindlalt. Selline see korvpall on, kahjuks täna ei tulnud võitu. Paljud mängijad pole võib-olla olnud sellises olukorras, mingi närv oli ikka sees," arvas Jõesaar.

Sarnaselt 2015. ja 2022. aasta EM-idele lõpetas Eesti turniiri ühe võidu ja nelja kaotusega. Seekord alistati Tšehhi 89:75. "Lõpuks saan ainult selle koha pealt positiivne olla, et meeskond ikkagi võitles. Me ei läinud ükski mäng poolkõvaga peale. Võitlust oli, aga vahepeal ei tule välja. Olen väga uhke selle meeskonna üle. Seekord eesmärki ei täidetud, aga kindlasti on see meestele suur õppetund. Loodan, et järgmistes suurtes mängudes on meestel rohkem enesekindlust ja otsustavust. Usun, et saame siit palju õppida," tõdes Jõesaar.