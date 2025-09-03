X!

Jõesaar: 17 pallikaotust on sellises mängus väga-väga palju

Korvpalli Eesti koondis
Janari Jõesaar
Janari Jõesaar
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis ei pääsenud EM-finaalturniiril alagrupist edasi, kui kaotas kolmapäeval Portugalile A-alagrupi viimases mänguvoorus otsustava kohtumise 65:68.

"Mõlemalt poolt oli kõva andmine," kinnitas ääremängija Janari Jõesaar. "Kõigil oli mingil moel närv sees, sellised need tähtsad mängud ongi. Äkki õpime sellest midagi; kui järgmine kord on selline olukord, oleme ehk vähe enesekindlamad ja suudame asja teisiti lahendada."

Otsustavas, nii-öelda elu ja surma peale mängus, tegi Eesti kokku 17 pallikaotust. "17 on sellises mängus väga-väga palju. Ise tegin lolle otsuseid, ei mänginud piisavalt enesekindlalt. Selline see korvpall on, kahjuks täna ei tulnud võitu. Paljud mängijad pole võib-olla olnud sellises olukorras, mingi närv oli ikka sees," arvas Jõesaar.

Sarnaselt 2015. ja 2022. aasta EM-idele lõpetas Eesti turniiri ühe võidu ja nelja kaotusega. Seekord alistati Tšehhi 89:75. "Lõpuks saan ainult selle koha pealt positiivne olla, et meeskond ikkagi võitles. Me ei läinud ükski mäng poolkõvaga peale. Võitlust oli, aga vahepeal ei tule välja. Olen väga uhke selle meeskonna üle. Seekord eesmärki ei täidetud, aga kindlasti on see meestele suur õppetund. Loodan, et järgmistes suurtes mängudes on meestel rohkem enesekindlust ja otsustavust. Usun, et saame siit palju õppida," tõdes Jõesaar.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

