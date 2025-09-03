Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes

Eesti korvpallikoondis kaotas EM-finaalturniiri A-alagrupis otsustava mängu Portugalile 65:68 ja ei pääsenud 16 parema sekka. Mängu lõpuminutitel Eesti kasuks 12 järjestikust punkti visanud ääremängija Artur Konontšuki sõnul oli see tema karjääri kõige valusamaks kaotuseks.

"Kramplikkus, julguse puudus, enesekindluse puudus, agressiivsuse puudus; meie kehahoiak," loetles pettunud Konontšuk mängu järel kaotuse põhjuseid. "Võib-olla vaatasime video ja teiste Portugali mängude skooride pealt, et ei olegi midagi hullu, võib-olla võtsime meeskonnana liiga kergelt," lisas ta.

Kolmanda veerandaja keskel pidi Portugali nimekaim mängija, NBA-s Boston Celticsit esindav Neemias Queta kahe tehnilise veaga väljakult lahkuma. See ei tähendanud eestlaste jaoks aga mängu ohjade haaramist.

"Ma ei tundnud, et midagi väga muutus, et me oleks enesekindlamaks või julgemaks läinud. Lõpus hakkasime viimastel minutitel päästma, saime pingevabalt panna, sest midagi polnud kaotada. Kehahoiak ei muutunud, samamoodi mängisime edasi, kui nende põhimängija läks ära," rääkis 20 punkti visanud Konontšuk.

Konontšuk tabas mängu viimase kolme ja poole minutiga kolm kaugviset järjest, lisas kahese ning realiseeris siis kahest vabaviskest ühe, mis viis Eesti viimasel minutil ühe punktiga ette. Sellele järgnenud Portugali vabavisked tabasid aga mõlemad.

"Alustasin mängu nagu oma hale vari, mõtlesin, et ma ei saa niimoodi - kui see peaks viimane mäng olema, siis kuidas ma selle niimoodi mängin. Ma olen paremaks võimeline, rääkisin endaga, tegin restard'i ja mõtlesin, et kuidagi peab alustama. Seda teist vabaviset näen pikalt õudusunenägudes, aga mis teha," tõdes Konontšuk.

Kuidas peab Eesti mängima, et selliseid lõppe mitte käest anda? "Peame vaimselt tugevamad olema. Tegemist on noore võistkonnaga, kõik on noored kutid, aga meil on mängijad, kes mängivad tippliigades. Peame vaimselt olema tugevamad. Ise peame sellega tegelema, aga see tuleb ka mängukogemusega. Järgmine turniir kodus oleme siis tugevamad."