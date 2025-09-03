Treier: praegu tundub, et siit pole midagi positiivset kaasa võtta

Eesti alustas kolmapäevast mängu teadmisega, et võit Portugali üle viiks koondise alagrupist edasi. Viimati suudeti seda aastal 1993, mil turniir lõpetati kõrge kuuenda kohaga. Paraku tegid Eesti mängijad kohtumise jooksul 17 pallikaotust ning Portugal suutis otsustavatel hetkedel kohtumise enda kasuks pöörata.

"Puudu jäi ilmselt lõpuminutite, play-off'i laadse mängu füüsilisusest. Lasime ennast liiga ära suruda, olime liiga kartlikud," arvas Eesti ääremängija Kaspar Treier kaotuse järel ERR-iga rääkides.

Treier mängis EM-finaalturniiril esmakordselt, kolm aastat tagasi oli ta Milanos meeskonnaga kaasas, kuid vigastatud. "Praegu tundub, et siit ei ole midagi positiivset kaasa võtta, aga see on vaid hetk. Nüüd on vaja lihtsalt maha rahuneda, homme uuesti mõelda ja leida midagi positiivset. Ma võin julgelt öelda, et olime tublid ja andsime endast kõik," kinnitas Treier.

Maik-Kalev Kotsari puudumise tõttu pidi Treier korvi all keskmängija positsioonil abistama Matthias Tassi. "Eks ma olen natuke ikka minevikus ka mänginud nii viie kui kolme positsiooni peal. Tuleb kõiges paremaks saada, mingites situatsioonides jään ikka alla. Klubihooajal tahan arendada enda liikuvust, see on üks asi, mille puhul tuleb juurde panna. Tegelikkuses ikkagi kõiges," tõdes ta.