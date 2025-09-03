Tass vastaste tähe eemaldamisest: arvasime, et mäng hakkab kergemaks minema

"Me ei leidnud oma rütmi," sõnas ERR-iga rääkides Eesti keskmängija Matthias Tass. "Kaitses... kui sa hoiad vastase alla 70 punkti, siis tegelikult ei tohiks paha olla. Liiga palju kergeid punkte neile, isiklikult täielik lati alt läbiminek. Võtan enda peale. Täielik lagunemine minu poolt."

Mängu võtmehetkeks oleks Eesti poolt vaadates võinud saada kolmanda veerandaja keskpaik, kui Portugali põhimees Neemias Queta sai lühikese ajaga kaks tehnilist viga järjest ning pidi seetõttu väljakult lahkuma. Sellele järgnesid Kristian Kullamäe kuus järjestikust punkti ja Eesti läks 43:48 juhtima.

Tass tunnistas, et sellel hetkel tundis meeskond, et võit tuleb ära. "Kõik arvasid, et see mäng hakkab kergemaks minema, aga sellise suhtumisega ei saa peale minna. Emotsioon oli kindlasti laes, nagu järgmised paar minutit ka korvide ja kaitsega näitasid, aga neil oli järgmised käigud ja mehed võtta, kes olid valmis tegema suuri sooritusi."

"Quetal klassi on, esimene veerand kuni lolli hetkeni, kus proovisin temalt ründaja viga võtta, tegin päris head tööd temaga. Ta oli vist selle ajani ühe punkti peal. Pärast seda sai ta oma tsooni, sai kergeid korve, sealt andsime veidike järgi. Midagi uskumatut ei olnud," sõnas Tass vastaste Boston Celticsis mängiva mehe kohta.