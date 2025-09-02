Konontšuk: edasipääs oli meie eesmärk ja see tuleb ära!

Eesti koondis alustas tänavust turniiri kahe kaotusega - Serbiale ja Lätile - aga kolmandas mängus Tšehhi vastu avati võiduarve. Neljandas mängus tuli küll tugeva Türgi paremust tunnistada, aga selleks mänguks oli juba selge, et edasipääsu selgitab kohtumine Portugaliga.

Artur Konontšuk on sel turniiril kõiki nelja mängu algkooseisus alustanud ja minutite põhjal on vaid Kristian Kullamäe rohkem platsil käinud. Konontšuk on visanud keskmiselt mängus 9,3 punkti ja lisanud veel 2,8 lauapalli ja 2,3 resultatiivset söötu.

Konontšuk ütles ERR-ile, et ta on oluliseks mänguks valmis. "Keha on ära harjunud selle graafiku ja koormusega. Esimesed päevad olid raskemad kui praegu. Keha kohaneb ja põlved on ka kohanenud, loodetavasti nad ikka hoiavad," sõnas 25-aastane ääremängija. "Olen valmis füüsiliselt ja vaimselt, olen väga põnevil [kolmapäevase] mängu eel."

Teisipäeval oli Eesti koondisel mänguvaba päev, mis sisustati jõu- ja pallitrenniga ning videovaatlusega. Portugali mehed on päris võimsad, jõusaal tuleb ilmselt kasuks? "Me oleme tugevamad," ütles Konontšuk.

Samas tõdes ta, et Eesti meeskond ei ole igat mängu alustanud vajaliku energiaga. "[Türgi vastu] meil seda ei olnud, Läti ja Tšehhi vastu oli. Peame selle energia uuesti üles leidma," ütles ta. "Olen üritanud seda riietusruumis ja soojendusel käima tõmmata, energiat poistele anda. Eestlane on kinnisem ja tahab natuke oma asja teha, rahulikult. Aga meeskonnaspordis on vaja energiat ja ühtsust."

"[Portugali vastu] on see tähtis, et me mängu alguses oleks energilised, mängiks intensiivsusega ja agressiivsusega. Taktika taktikaks - see, kuidas mänguks valmistume ja kehakeel, on kõige tähtsam," lisas ta.

Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA

Serbia ja Türgi tähed tekitasid eestlastes küll aukartust, aga kas Eesti mehed on Portugali omadest üle? "Paned pinged peale, kui "jah" vastan," ütles Konontšuk Anu Sääritsale.

"Aga vastus on "jah", tunneme seda. Ma ise arvan ka nii," lisas ta. "Meil on mängijad Euroopa tippliigades laiali, teised poisid on mitmeid aastaid koondises olnud. Meil on väga kvaliteetsed mängijad koos ja usun, et nii füüsiliselt kui vaimselt oleme neist üle."

"[Edasipääs] oli meie algne eesmärk ja see tuleb ära ka!" lisas Konontšuk.

Portugali koosseis ei ole sugugi mitte halvem ning tänavusel turniiril on esile kerkinud näiteks tagamees Rafael Lisboa ja kodustatud ameeriklane Travante Williams, aga meeskonna veduriks on kahtlemata 26-aastane Boston Celticsi tsenter Neemias Queta, keda Eesti pikad korvi all ohjeldama peavad.

Konontšuk vastast ülistama ei hakka. "Mulle see tähendab lihtsalt järgmist [väljakutset], mina võtan heameelega selle vastu. Mulle meeldib mängida selliste vastu, kes on klass kõrgemal. See tähendab, et saab veel rohkem pingutada ja midagi teistmoodi teha, peab püüdma teda takistada. Mitte lasta skoorida ja mugavalt mängida. Mina võtan seda ]väljakutsena]," ütles ta.

"Ta pole kolmemeetrine tulnukas, ta on ikkagi kahe käe ja kahe jalaga inimene. Kuidas me ise mängime – kas oleme enesekindlad ja julged? Türgi vastu olime kartlikud, ei lõpetanud viskeid nii nagu Tšehhi ja Läti vastu. Läksime jõuga lõpuni ja kui tuleb kontakt, siis kannatame ära ja viskame ikka ära. Sellist asja ei tohi juhtuda, peame olema enesekindlad ja uskuma endasse," lisas Konontšuk.