Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

Autoralli
Sebastien Ogier Paraguay MM-rallil
Sebastien Ogier Paraguay MM-rallil Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Esmakordselt WRC sarja kuulunud Paraguay ralli järel jätkab MM-sarja üldliidrina Elfyn Evans (Toyota).

Evans oli veel kaks katset enne ralli lõppu neljandal kohal, aga siis tabas Hyundai sõitjaid ebaõnn. Eelviimase katse lõpus purunes Ott Tänaku rehv ning waleslane kerkis eestlasest mööda kolmandaks, punktikatsel sadama hakanud vihm mõjutas karmilt teisel kohal sõitnud Adrien Fourmaux'd, kes langes raskete tingimuste tõttu neljandaks.

Nõnda teise koha saanud Evans lisas punktikatselt kaks ja pühapäeva lõikes kolm punkti ehk lõpetas Paraguay ralli 22 punktiga. Rallivõidu teeninud Sebastien Ogier kogus 26, pühapäevast maksimumi võtnud Thierry Neuville aga lausa 25 punkti. Tänak teenis Paraguayst 15 lisapunkti.

Finišis oli Ogier vihma ning lauda jäänud punktide tõttu maruvihane ning kuulutas rooli tagant: "pole vahet, sest me jätkame võitmist ja võidame ka MM-tiitli!"

MM-sarja üldseis pärast Paraguay rallit:

1. Elfyn Evans (Toyota) 198 punkti
2. Sebastien Ogier (Toyota) 189
3. Kalle Rovanperä (Toyota) 189
4. Ott Tänak (Hyundai) 178
5. Thierry Neuville (Hyundai) 150
6. Takamoto Katsuta (Toyota) 88
7. Adrien Fourmaux (Hyundai) 83
8. Oliver Solberg (Toyota) 56

Toimetaja: Anders Nõmm

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

