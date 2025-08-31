Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

Evans oli veel kaks katset enne ralli lõppu neljandal kohal, aga siis tabas Hyundai sõitjaid ebaõnn. Eelviimase katse lõpus purunes Ott Tänaku rehv ning waleslane kerkis eestlasest mööda kolmandaks, punktikatsel sadama hakanud vihm mõjutas karmilt teisel kohal sõitnud Adrien Fourmaux'd, kes langes raskete tingimuste tõttu neljandaks.

Nõnda teise koha saanud Evans lisas punktikatselt kaks ja pühapäeva lõikes kolm punkti ehk lõpetas Paraguay ralli 22 punktiga. Rallivõidu teeninud Sebastien Ogier kogus 26, pühapäevast maksimumi võtnud Thierry Neuville aga lausa 25 punkti. Tänak teenis Paraguayst 15 lisapunkti.

Finišis oli Ogier vihma ning lauda jäänud punktide tõttu maruvihane ning kuulutas rooli tagant: "pole vahet, sest me jätkame võitmist ja võidame ka MM-tiitli!"

MM-sarja üldseis pärast Paraguay rallit:

1. Elfyn Evans (Toyota) 198 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 189

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 189

4. Ott Tänak (Hyundai) 178

5. Thierry Neuville (Hyundai) 150

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 88

7. Adrien Fourmaux (Hyundai) 83

8. Oliver Solberg (Toyota) 56