Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

Virves koos kaardilugeja Jakko Viiloga võistlesid möödunud nädalavahetusel esmakordselt MM-kalendrisse kuulunud Paraguay rallil, mis oli ühtlasi nende esimeseks stardiks väljaspool Euroopat.

Virves alustas viimast võistluspäeva liidrina, kuid esimesel katsel tehtud sõiduviga langetas ta teiseks ning liidrikohale tõusis Oliver Solberg. "Oliver oli juba ralli algusest peale teistest selgelt kiirem. Ka temal purunes rehv, kuid see juhtus üsna varakult. Sellest hetkest alates keskendus ta ainult ühele eesmärgile, sest võitleb WRC2 tiitli eest," rääkis Virves.

"Meie strateegia oli teistsugune, kuid leidsime end ikkagi poodiumiheitlusest. See, et mugavas tempos suutsime konkurentsis olla, teeb rõõmu," ütles Virves.

Virvesest möödus järgmisel katsel veel prantslane Yohan Rossel ning ralli eelviimasel katsel purunes eestlase auto rehv. Paraku läks rehvivahetus maksma üle kahe minuti ja Virves lõpetas viiendal kohal. "Raske on öelda, miks see juhtus – millegi pihta me ei sõitnud ja katse ise oli rehvidele üks leebemaid kogu nädalavahetusel. Oleme korduvalt näinud, et sellised asjad võivad täiesti ootamatult juhtuda. See käib spordiala juurde ja liigselt end häirida ei lase," ütles Virves.

"Meie ülesanne oli auto tervena finišisse tuua ja kogu ralli läbida, et olla järgmiseks aastaks valmistunud. See eesmärk sai täidetud ning kiirus oli olemas. Poodium oleks olnud ilus boonus," lisas ta.

Robert Virves Autor/allikas: Andre Lavadinho

"Saime siit väga laheda emotsiooni. Ralli oli keeruline, kuid huvitav ja väga erinev Euroopast. Meid võeti väga soojalt vastu ning korraldajad tegid suurepärast tööd. Paraguay väärib kindlasti kohta WRC kalendris," rääkis Virves.

Kuivõrd ralli oli MM-sarja kalendris esmakordselt, olid teed pea kõikide sõitjate jaoks tundmatud. Lisaks segas kaardipakki vihm. "Nagu kardeti, muutis viimasel võistluspäeval vihm pinnase väga libedaks ja katsed nõudlikuks. Meie ajaks oli sadu küll lõppenud ning tee kohati kuivanud, aga ühes mudases vasakkurvis hindasin olukorda valesti, sõitsime vastu valli ja tegime [pirueti]. Palju ei puudunud, et oleksime ka ümber läinud. Õnneks pääsesime kergelt, kuid pärast seda kadus enesekindlus," kirjeldas Virves juhtunut.

Autoralli MM-sari jätkub Lõuna-Ameerikas, kus septembri keskel sõidetakse etapp Tšiilis. Virves ja Viilo teevad oma hooaja viimase stardi novembris Saudi Araabias.