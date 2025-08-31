Tänak: autos oli keeruline nädalavahetus

Ott Tänak (Hyundai) kogus esmakordselt kavas olnud Paraguay MM-rallilt 15 punkti, kui oli kokkuvõttes viies ning lisas punktikatselt kolm ja pühapäevasest arvestusest kaks punkti.

Hyundai sõitjad Tänak ja Thierry Neuville olid ralli jooksul künklike teedega ja nende mõjudega amortidele rohkem hädas kui Toyota mehed. Tänakul olid ka mured kojameestega, kaks rehvipurunemist ning viimasel päeval purunenud amort, rääkimata sellest, et Hyundaidel kippus veetakistustest läbi sõites mootor seiskuma.

"Meil polnud ligilähedaseltki performance'it [sooritust, jõudlust], autos oli keeruline nädalavahetus," rääkis Tänak pärast ralli lõppu DirtFishile.

Tänak lõpetas ralli viiendal kohal, kuigi teise koha saanud MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) jäi vaid nelja sekundi kaugusele. Probleemid tabasid teisigi sõitjaid, laupäeval langes rehvipurunemise tõttu esikohalt kaks minutit kaotanud Kalle Rovanperä (Toyota). "Lõpuks on kahju mõne sekundiga teisest kohast ilma jääda, aga suurim ebaõnn oli ilmselt Kallel, kes kaotas minuteid," tõdes Tänak.

"Ükskõik millised ralli tingimused on, peaksid mõnede muudatustega seadistuses suutma autos end enam-vähem hästi tunda, aga me olime sellega raskustes," lisas eestlane.

"Üldiselt oli ralli korraldus väga hea, arvestades, et see toimus esimest korda. Katsed ei lükkunud edasi ega jäänud ära. Teame, kui rahvarohked võivad rallid Lõuna-Ameerikas olla, aga korraldajad ohjasid seda hästi," kiitis Tänak WRC debüütrallit.