X!

Tänak: autos oli keeruline nädalavahetus

Autoralli
Ott Tänak Paraguay MM-rallil
Ott Tänak Paraguay MM-rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak (Hyundai) kogus esmakordselt kavas olnud Paraguay MM-rallilt 15 punkti, kui oli kokkuvõttes viies ning lisas punktikatselt kolm ja pühapäevasest arvestusest kaks punkti.

Hyundai sõitjad Tänak ja Thierry Neuville olid ralli jooksul künklike teedega ja nende mõjudega amortidele rohkem hädas kui Toyota mehed. Tänakul olid ka mured kojameestega, kaks rehvipurunemist ning viimasel päeval purunenud amort, rääkimata sellest, et Hyundaidel kippus veetakistustest läbi sõites mootor seiskuma.

"Meil polnud ligilähedaseltki performance'it [sooritust, jõudlust], autos oli keeruline nädalavahetus," rääkis Tänak pärast ralli lõppu DirtFishile.

Tänak lõpetas ralli viiendal kohal, kuigi teise koha saanud MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) jäi vaid nelja sekundi kaugusele. Probleemid tabasid teisigi sõitjaid, laupäeval langes rehvipurunemise tõttu esikohalt kaks minutit kaotanud Kalle Rovanperä (Toyota). "Lõpuks on kahju mõne sekundiga teisest kohast ilma jääda, aga suurim ebaõnn oli ilmselt Kallel, kes kaotas minuteid," tõdes Tänak.

"Ükskõik millised ralli tingimused on, peaksid mõnede muudatustega seadistuses suutma autos end enam-vähem hästi tunda, aga me olime sellega raskustes," lisas eestlane.

"Üldiselt oli ralli korraldus väga hea, arvestades, et see toimus esimest korda. Katsed ei lükkunud edasi ega jäänud ära. Teame, kui rahvarohked võivad rallid Lõuna-Ameerikas olla, aga korraldajad ohjasid seda hästi," kiitis Tänak WRC debüütrallit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

31.08

Tänak: autos oli keeruline nädalavahetus

31.08

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

31.08

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

31.08

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

26.08

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

23.08

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

22.08

Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

22.08

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Humus Paide Rally pakub võistlejatele hooaja pikima võistlustrassi

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

sport.err.ee uudised

00:15

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis kohtub EM-il tugeva Türgiga

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

31.08

Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

31.08

ETV spordisaade, 31. august

31.08

Liverpool sai Szoboszlai kaunist karistuslöögist Arsenali üle napi võidu

31.08

Tänak: autos oli keeruline nädalavahetus

31.08

Tiitlikaitsja Hispaania küttis EM-il Küprosele tulikuuma sauna

31.08

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

31.08

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

31.08

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

31.08

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

31.08

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Kehalas kõige rohkem klassivõite

31.08

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

31.08

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

loetumad

31.08

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

31.08

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

31.08

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

30.08

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

31.08

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo