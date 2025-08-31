Ostapenko vabandas Townsendi suunas tehtud kommentaaride eest

Ostapenko kaotas kohtumise 5:7, 1:6 ning nimetas vastast lugupidamatuks. Väidetavalt ütles Ostapenko vastasele, et tal pole haridust.

Townsend tõi hiljem välja, et ta ei usu, et kommentaaridel olid rassilised alatoonid, kuid selline kommentaar ei olnud normaalne.

Hiljem postitas Ostapenko Instagramis vabanduse. "Ma soovin vabandada mõnede asjade eest, mida ütlesin oma teise ringi üksikmängu ajal. Inglise keel ei ole minu emakeel ning kui ütlesin "haridus," pidasin silmas vaid tennise etiketti," sõnas ta.

"Ma mõistan nüüd, kuidas kasutatud sõnad võisid paljusid inimesi väljaspool tennisväljakut solvata. Hindan toetust ja jätkan õppimist ning isiklikku arengut nii mängija kui inimesena."

Townsend kommenteeris vabandust pärast oma paarismängu võitu laupäeval.

"See on tore, et ta vabandas – see on okei, see on tore. Lõppkokkuvõttes on see talle õppetund. Nagu ma ka varem ütlesin, sa ei saa eeldada, et teised inimesed käituvad täpselt nagu sina tahad. Ta eeldas, et ma reageerin teatud viisil, aga ma ei teinud seda ja see ajas ta marru."

"Sellest tulenevalt ütles ta asju, mis olid haavavad, solvavad ja mitte ainult mulle, vaid ka spordile ja tervele kogukonnale, keda ma üritan esindada nii hästi kui suudan. Ma tõesti loodan, et ta mõistab – sa ei saa teisi kontrollida, parem on keskenduda iseendale," lisas ta.

Konflikt puhkes pärast seda, kui Ostapenko ootas Townsendilt vabandust net cord'i eest. Kuigi selline vabandus pole reeglitega nõutud, peavad paljud mängijad seda heaks tavaks.

Pärast matši lahkus Ostapenko publikult saadud vilekoori saatel, samal ajal kui Townsend tähistas võitu koos publikuga.

Hiljem postitas Ostapenko Instagrami postituse, kus eitas rassismi. "Ma ei ole kunagi olnud rassistlik. Ma austan kõiki rahvusi – minu jaoks ei oma tähtsust, kust keegi pärit on."

Ostapenko jaoks said USA lahtised neljapäeval lõpu, kui ta kaotas paarismängus koos Barbora Krejcikovaga. Pärast mängu ta ajakirjandusega ei suhelnud, viidates terviseprobleemidele