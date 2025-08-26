Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

X!

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Paraguay ralliga, mis on WRC kalendris täiesti esimest korda. Ekipaažid ja võistkonnad on kohale jõudnud ning andsid uuele katsumusele esimese hinnangu.

Paraguay ralli põhineb alates 1981. aastast toimunud Rally Trans Itapuale. Võistlusbaas asub Encarnacioni linnas ning kiiruskatsed linna lähistel, aga ralli on kõigile võrdne, sest keegi MM-sarja osalejatest pole sel osalenud.

Ralliportaal DirtFish kõneles ekipaažidega ning küsis neilt esmaseid hinnanguid Lõuna-Ameerika teede kohta. "See on täiesti uus rall, mis on alati põnev väljakutse. Videotest, mis me näinud oleme, tundub, et tegemist on kohati libedate teedega, umbes nagu Keenias. Samas on seal kiireid ja sirgeid lõike," rääkis M-Spordi mees Gregoire Munster.

Ralli jooksul läbitakse 19 kiiruskatsega 333,18 kilomeetrit, teepind varieerub pidevalt ja kuigi ametlikult on tegemist kruusaralliga, tuleb hakkama saada ka pehmete teedega.

Kõige parem ülevaade on aga kindlasti kohalikel, näiteks WRC2 klassis võistleval Fabrizio Zaldivaril (Škoda). "Ralli tuleb üldiselt väga kiire. Mägesid ei ole, seega on see üsna lamedal maal. Mõned hüpped küll on ja reedel on esimesel katsel neid päris mitu. Reedene päev meenutab võib-olla Eestit, tee on sirge ja läheb hüppesse, aga teravaid kurve on vähe," rääkis Zaldivar. "Teepind meenutab natuke Kreeka rallit."

"Laupäeval on tingimused teistsugused ja meenutavad pigem Portugali rallit. Seal võib esimestel autodel teed puhastades päris raske olla," lisas Zaldivar. "Mitmed sõitjad on palunud mul seda rallit selgitada, aga teist sellist lihtsalt ei ole."

Paraguay ralli Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Koos Paraguay ralliga on tänavusel hooajal jäänud pidada veel viis rallit ja tiitliheitlus on sisuliselt selgeks saanud: esinelik mahub 13 punkti sisse ja sinna kuuluvad Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Sebastien Ogier (kõik Toyota) ja Ott Tänak (Hyundai).

"Täiesti uhiuuele rallile on alati põnev minna, aga praegu on väga raske midagi ennustada. Lähme Paraguaysse täiesti puhtalt lehelt, seega ootame väga recce't, et aru saada, milline ralli see üldse tuleb. Meil on vaja teha väga palju tööd legendi, auto seadistuse ja ettevalmistusega," rääkis Tänak.

Kogenud mehed nagu Tänak ja Ogier naudivad uut väljakutset. "Kõik alustavad siin nullist, legende pole kellelgi ja kohaneda tuleb kiiresti," ütles Ogier.

23-aastane Sami Pajari (Toyota) tegi mullu Tšiili rallil oma Rally1 debüüdi ja on tänavu kogunud kõrgeimas klassis 48 punkti. Kui Ogier naudib uut katsumust, siis Pajari naudib, et vähene kogemus on teinud võistluse võrdsemaks. "Mulle meeldib, kui meil on uued katsed või uus ralli, asjad on veidi võrdsemad," rääkis soomlane.

"Me ei tea väga hästi, mis katsed meid ees ootavad. Selle põhjal, mis näinud ja kuulnud olen, paistab, et tingimused on isegi täitsa head. Aga täpsemalt näeme siis, kui ralli algab," lisas Pajari.

Paraguay ralli testikatse algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 16.01. Reeden võistluspäev algab kell 15.03 ning reedel ja laupäeval algab viimane katse veidi enne keskööd. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

