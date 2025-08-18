X!

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

Eesti rannavõrkpallikoondise peatreener Rivo Vesik leiab, et koondise seis on praegu hea. Suuremad eesmärgid on seotud Los Angelese ja Brisbane'i olümpiaga.

Möödunud nädalal osalesid Vabaduse väljakul toimunud Eesti meistrivõistlustel rannavõrkpallis kõik Eesti tipud. Natukene üle kolme aasta rannavõrkpalli koondise peatreeneri ametit pidanud Rivo Vesik leiab, et kõik sportlased on heas seisus ning tulevasteks MK-etappideks valmis.

"Selle aasta EM-il naistega ei läinud meil nii hästi, aga Rahvuste karikal me tulime koondisega 25 võistkonna hulgas seitsmendaks. Eks see päris tase seal kuskil vahepeal ole. Ma arvan, et Eesti koondised - nii mehed kui naised - on 30 võistkonna hulgas 14.-15. kohal. Selline tugev Euroopa keskmik," arvas Vesik ERR-iga rääkides.

"Naiste koondises on meil hästi see, et meil on päris palju noori tüdrukuid peale tulemas, aga üldist taset saab alati tõsta ja peaks tõstma. See võib-olla on see, mida me saame paremini teha. Ütlen päris ausalt, et meeste koondises oleks meil vaja pikki mängijaid. Meil kaitsemängijaid ja häid andekaid lühemaid mängijaid on, aga oleks vaja pikki mängijaid," lisas Vesik.

Ise mängijana kahel korral MM-il viienda koha saavutanud Vesiku sõnul on on tema eesmärgiks peatreenerina tulevad olümpiamängud Los Angeleses ja Brisbane'is.

"Kogu see asi on üks suur väljakutse, ega sellist rahulikku päeva ei ole. Mängijate arendamine, uute mängijate juurde toomine, võistkondade kokkupanekud," loetles Vesik ülesandeid. "Et olümpiale saada, on üks pikk protsess ja see ei ole ainult rannavõrkpallis, vaid see on igas spordis niimoodi. Peame hakkama alt arendama ja siis ükskord tulevad need mängijad ja võistkonnad, kes sinna jõuavad."

Järgmisel nädalal ootab rannavõrkpallikoondislasi ees MK-etapp Tšehhis.

