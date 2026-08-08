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Noorenenud rühmkava koondis MM-i eel: sportlase suurim unistus on olümpia

Võimlemine
Foto: Indrek Kask
Võimlemine

Järgmisel nädalal Saksamaal Frankfurdis toimuvatel iluvõimlemise maailmameistrivõistlustel, kus jagatakse juba ka olümpiakohti, osalevad 73 riigi sportlased. Eesti läheb starti uues koosseisus rühmkava koondisega.

Eesti iluvõimlemise rühmkava koondis tegi mullu nii maailma- kui Euroopa meistrivõistlustel läbi aegade parimad tulemused. Erinevatel põhjustel on edukast koosseisust jäänud tänavuseks MM-iks rühma vaid Johanna Simone Pertens.

"Me oleme praegu koos treeninud peaaegu kolm kuud. On olnud pingeline, sest on uus rühm ja uued tüdrukud, mõned ei ole varem rühma teinud, aga meil on väga hea koostöö ja saame üksteisega väga hästi läbi. Juba liigume paremuse poole," kinnitas Pertens ERR-ile.

Rühmkava koondise peatreener Irina Stadnik loodab, et noorenenud koosseisuga rühm püsib nüüd koos ja saab kvaliteetselt harjutada kolm aastat, mil kestab olümpiatsükkel. "See on reaalne perspektiiv, sest need tüdrukud just ise väga tahavad teha rühmas ja on seda soovi avaldanud. Me usume, et võib-olla isegi pikemalt kui kolm aastat. Ma loodan," sõnas Stadnik.

Rühmkava koondises on 2009. ja 2010. aastal sündinud iluvõimlejad. Los Angelese olümpiale pääseb kolme aasta jooksul toimuvate võistluste kaudu 14 rühma. "Ma arvan, et see on iga sportlase kõige suurem unistus, pääseda olümpiale. Oleks väga lahe, kui saaks olümpiale, aga selleks tuleb enne väga palju trenni teha ja pingutada. Vaatame! Eks näeb," sõnas Pertens.

Võimlemisliidu spordidirektori Margot Võsokovi sõnul on algaval MM-il konkurents teravam. Kui mullu oli MM-il 36 rühma, siis tänavu juba 42 rühma. Oma nime ja lipuga on tagasi Venemaa ja Valgevene, kes pole aga automaatselt suursoosiku staatuses.

"Kui vaadata MK-etappe, mis on olnud ja juba olnud tiitlivõistlusi, siis Venemaa ja Valgevene on tugevad rühmad, aga siiski mitte teistest üle. Praegu on ikkagi teatud riigid, kellel on see stabiilsus rohkem saavutatud," tõdes Võsokov.

Iluvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad Frankfurdis 12.-16. augustini. Mitmevõistluse kolm paremat rühma teenivad esimesed olümpiapiletid.

Toimetaja: Anders Nõmm

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