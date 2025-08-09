Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

Jürgenson ja Oja (M-Sport) jätkasid reedel Briti meistrivõistluste hooaega, aga nende võistluse rikkus reedel tehniline probleem. Eestlased kaotasid laupäeva hommikul veel 44 sekundit ning langesid 15. kohale, aga asusid siis jõudsalt oma kohta parandama.

Neljandal ja viiendal katsel olid nad William Creightoni ja Liam Regani (Toyota) järel teised, aga teenisid siis kolm katsevõitu järjest. Eelviimasel katsel tuli leppida kuuenda kohaga, aga eestlased näitasid viimasel katsel võimu, kui edestasid konkurente 10,56-kilomeetrisel mõõduvõtul 5,4 sekundiga.

Jürgenson ja Oja suutsid ralli õnnetu alguse seljataha jätta ning kerkisid laupäeval 15. kohalt kümne positsiooni võrra kõrgemale, lõpetades Voly Grampian Forest Rally viienda kohaga (+1.19,2).

Võidu teenisid Creighton ja Regan (51.40,0), kellele järgnesid Max McRae - Cameron Fair (Citröen; +32,5), Meirion Evans - Dale Furniss (Toyota; +42,7) ning Garry Pearson - Hannah McKillop (M-Sport; +54,0).

Briti meistrivõistluste hooaeg jätkub 5. septembril, kui Walesis Aberystwythis peetakse Rali Ceredigion.