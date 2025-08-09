X!

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

Autoralli
Romet Jürgenson Soome rallil
Romet Jürgenson Soome rallil Autor/allikas: M-Sport Media
Autoralli

Eesti rallipaar Romet Jürgenson - Siim Oja parandas Briti meistrivõistluste hooaja kolmandal etapil pärast kehva avapäeva oma kohta kaheksa positsiooni võrra.

Jürgenson ja Oja (M-Sport) jätkasid reedel Briti meistrivõistluste hooaega, aga nende võistluse rikkus reedel tehniline probleem. Eestlased kaotasid laupäeva hommikul veel 44 sekundit ning langesid 15. kohale, aga asusid siis jõudsalt oma kohta parandama.

Neljandal ja viiendal katsel olid nad William Creightoni ja Liam Regani (Toyota) järel teised, aga teenisid siis kolm katsevõitu järjest. Eelviimasel katsel tuli leppida kuuenda kohaga, aga eestlased näitasid viimasel katsel võimu, kui edestasid konkurente 10,56-kilomeetrisel mõõduvõtul 5,4 sekundiga.

Jürgenson ja Oja suutsid ralli õnnetu alguse seljataha jätta ning kerkisid laupäeval 15. kohalt kümne positsiooni võrra kõrgemale, lõpetades Voly Grampian Forest Rally viienda kohaga (+1.19,2).

Võidu teenisid Creighton ja Regan (51.40,0), kellele järgnesid Max McRae - Cameron Fair (Citröen; +32,5), Meirion Evans - Dale Furniss (Toyota; +42,7) ning Garry Pearson - Hannah McKillop (M-Sport; +54,0).

Briti meistrivõistluste hooaeg jätkub 5. septembril, kui Walesis Aberystwythis peetakse Rali Ceredigion.

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

