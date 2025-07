Tallinnas saab näha korvpalli EM-i võidukarikat

Valgeid kaitsekindad kandes tõi varasem mängumees Janar Soo korvpalli EM-i finalturnee võidukarika Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones postamendile. Milline meeskond selle võidušampust täis kallab, selgub 14. septembril Riias. Soo pakub välja neli soosikut.

"Esimeseks favoriidiks peaksin ikkagi Prantsusmaad, et koosseisu vaadates on päris tummine sats. Muidugi Serbia ja Läti on üllatusvõimeline nagu MM-il nägime. Ma arvan, et üks neist. Kreekat ei saa ikkagi maha kanda, kui sul on Giannis Antetokounmpo meeskonnas ja seal ümber on ka head mehed, siis võib kõike juhtuda," arvab Soo.

Esimesena sai siia saabunud võidukarikale pilgu peale panna Balti matšiks valmistuv U-16 poistekoondis koos oma taustajõududega.

Soo loodab, et Eesti meeskond murrab EM-il Riias alagrupist edasi. Tema pakutud soosikud Serbia ja Läti on seejuures Eestiga ühes alagrupis koos Tšehhi, Portugali ja Türgiga.

"NBA tähtedega annab keha panna küll. Eesti mehed ei ole tegelikult kehvemad mehed. Ma usun, et Eesti jõuab kindlasti 16 parema hulka, aga miks mitte ka kaheksa parema hulka välja purjetada kui kõik läheb hästi," märkis Soo.

4,5 kilogrammi kaaluv EM-i võidukarikas alustas oma turneed juba aprillis ja on püsinud ühes tükis. "Paistab, et on turnee hästi vastu pidanud. Hetkel on Eesti kuues riik Kreeka, Küprose, Leedu, Islandi ja Soome järel. Siit edasi läheb karikas Poola ja Lätti. Mõned peatused veel on, et kokku tuleb 11 peatust sel aastal."

Soo ootab korvpallifänne neljapäeval Tallinna Tehnikaüllikooli spordihoonesse, kus saab oma silmaga EM-i võidukarikat näha, karikaga pilti teha ning kaasa elada Balti matšil võistlevatele Eesti U-16 korvpallikoondistele.