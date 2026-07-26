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U-18 korvpallikoondis pidi EM-il Läti eakaaslaste paremust tunnistama

Korvpall
Sten-Markus Adamson
Sten-Markus Adamson Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti U-18 noormeeste korvpallikoondis kaotas Põhja-Itaalias toimuval EM-finaalturniiril Läti eakaaslastele 58:64 (13:13, 15:17, 15:13, 15:21).

Kohtumine kulges väga tasavägiselt, kumbki meeskond ei saavutanud kuuest punktist suuremat eduseisu. Läti suutis mängu enda kasuks kallutada viimase pooleteist minutiga, kui esmalt tabas Raivo Kudrjavcevs kolmepunktiviske, mis viis vastased ette 60:57 ning seejärel keerati Eesti rünnak lukku.

Võitjate resultatiivseim oli Roberts Rotcenkovs, kelle arvele kogunes 11 punkti, lisaks kuus lauapalli. Sten-Markus Adamson tõi üleplatsimehena Eesti kasuks 21 punkti ning Roman Avdejev viskas 12 punkti ja hankis 11 lauapalli.

Eesti koondis on kaotanud mõlemad seni peetud mängud. Laupäeval tuli tunnistada tiitlikaitsja Hispaania 87:61 paremust. Esmaspäeva õhtul kohtutakse Itaalia eakaaslastega.

Toimetaja: Henrik Laever

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