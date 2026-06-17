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Eesti 3x3 korvpallikoondis kvalifitseerus EM-ile

Korvpall
Oliver Metsalu.
Oliver Metsalu. Autor/allikas: Basket3x3.ee/Facebook
Korvpall

Eesti 3x3 korvpallikoondis jõudis Bukarestis toimuval EM-kvalifikatsiooniturniiril finaali ja kindlustas ühtlasi pääsu EM-finaalturniirile.

Eesti koondis koosseisus Aleksander Oliver Hint, Oliver Metsalu, Jaan Puidet ja Jorgen Rikberg mängis Bukarestis toimuval kvalifikatsiooniturniiril alagrupis tunamulluse Euroopa meistri Austria ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Austriast saadi jagu 18:16 ning Bosnia ja Hertsegoviina alistati numbritega 20:14.

Kolmapäeva lõunal läks Eesti veerandfinaalis vastamisi Suurbritanniaga ning pani vastase paika numbritega 18:11. Õhtuses poolfinaalis kohtus Eesti Ukrainaga ja teenis 18:15 võidu, millega kindlustas pääsu Septembris Antwerpis toimuvale EM-finaalturniirile.

Eesti koondis osales EM-finaalturniiril viimati 2021. aastal. Toona jõudis Eesti välja veerandfinaali, kus pidi tunnistama Venemaa 19:16 paremust. Kokkuvõttes saavutati seitsmes koht.

Tänavusele EM-finaalturniirile olid juba varem pileti teeninud võõrustaja Belgia, tiitlikaitsja Leedu, Läti, Serbia, Prantsusmaa, Holland ja Saksamaa. Kvalifikatsiooniturniiride kaudu jõuab finaalturniirile kokku viis koondist.

Toimetaja: Henrik Laever

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