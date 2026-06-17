Eesti 3x3 korvpallikoondis kvalifitseerus EM-ile

Eesti koondis koosseisus Aleksander Oliver Hint, Oliver Metsalu, Jaan Puidet ja Jorgen Rikberg mängis Bukarestis toimuval kvalifikatsiooniturniiril alagrupis tunamulluse Euroopa meistri Austria ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Austriast saadi jagu 18:16 ning Bosnia ja Hertsegoviina alistati numbritega 20:14.

Kolmapäeva lõunal läks Eesti veerandfinaalis vastamisi Suurbritanniaga ning pani vastase paika numbritega 18:11. Õhtuses poolfinaalis kohtus Eesti Ukrainaga ja teenis 18:15 võidu, millega kindlustas pääsu Septembris Antwerpis toimuvale EM-finaalturniirile.

Eesti koondis osales EM-finaalturniiril viimati 2021. aastal. Toona jõudis Eesti välja veerandfinaali, kus pidi tunnistama Venemaa 19:16 paremust. Kokkuvõttes saavutati seitsmes koht.

Tänavusele EM-finaalturniirile olid juba varem pileti teeninud võõrustaja Belgia, tiitlikaitsja Leedu, Läti, Serbia, Prantsusmaa, Holland ja Saksamaa. Kvalifikatsiooniturniiride kaudu jõuab finaalturniirile kokku viis koondist.