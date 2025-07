Neuville soovib stardiprotseduuri muutmist

Rally Estonial määrati valestardi eest kokku viis kümnesekundilist karistust, kuid neist neli juhtusid samal katsel ehk pühapäeva hommikul toimunud Hellenurme katsel. Sama saatus tabas ka näiteks WRC2 arvestuses võitnud Robert Virvest.

"Jälgisin oma tavapärast protseduuri ja olin üllatunud, kui seda teada sain," sõnas Neuville väljaandele DirtFish. "Saan vaid paluda, et meil oleks standardprotseduur, mida järgitakse. Ma tean, et on olemas mõned reeglid."

"Ma tean ka, et koos kohtunikega pole seda alati lihtne seadistada. Kui katse muutub näiteks auklikuks ja nii edasi, siis on see keerulisem. Aga seda juhtub liiga tihti. Vahemaad varieeruvad liialt palju."

Ilmselt sõitis Neuville kujuteldavale stardijoonele pihta. "See on niigi piisavalt halb, aga sellistel rallidel võib see maksta potentsiaalselt võidu - kümme sekundit."

Tehniliselt see belglase punktisummat küll ei muutnud - ralli lõppedes kaotas ta teiseks tulnud Ott Tänakule 18,6 sekundiga ja edestas Kalle Rovanpäert 13,7 sekundiga. Tasuks kolmas koht.

Pühapäeva arvestuses sai ta viienda koha eest ühe punkti, kaotades neljandale ehk Elfyn Evansile 10,2 sekundiga. "Lõpetasime Elfynist kaks kümendikku maas, 10,2 sekundit ehk seega poleks see meile maksnud."

"Minu koht sel nädalavahetuse oli kolmas, seega selle üle pole vaidlemist. Olime lähedal, aga kolmas koht oli meie koht ja võime sellega leppida."