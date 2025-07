Virves sai koduteedel elu esimese WRC2 võidu

Virves haaras juhtohjad kohe ralli alguses ja kuigi teda segas nädalavahetuse jooksul ka toiduga seotud terviseprobleem, siis hoidis ta esikohta kindlalt lõpuni.

Lõpuks edestas ta kaasmaalast Georg Linnamäed (Toyota) 18,4 sekundiga, kusjuures viimasel päeval sai Virves valestardi eest ka kümme sekundit ajatrahvi.

A special win on home soil



Home success for Estonia's Robert Virves and Jakko Viilo, who deliver a superb maiden WRC2 win at Delfi Rally Estonia!#WRC | #RallyEstonia pic.twitter.com/s3cEdH2fGx