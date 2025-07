Virves näitas Rally Estonial halva enesetunde kiuste omaette klassi

Virves on Lõuna-Eesti teedel täielikult domineerinud, sest omas klassis on ta võitnud kõik kaheksa senist kiiruskatset. Seejuures on teda terve kimbutanud arvatavalt toiduga seotud tervisehäda.

Pärastlõunal läks küll enesetunne pisut paremaks. "Endiselt ei ole sada protsenti terve, aga läheb paremaks," sõnas ta pärast Elva linnakatset. "Auto juures ei plaani homme suuri muudatusi teha."

Kaksikjuhtimise kindlustas Eestile Georg Linnamäe (Toyota), kes jääb päeva lõpuks Virvesest 35,3 sekundi kaugusele. "Oleme positsioonis, kus on raske aega tagasi teha, aga jätkame pingutamist," sõnas ta. "Kaks pikka päeva ootab ees, paljutki saab juhtuda."

Pärast hommikupoolseid katseid hoidis kolmandat kohta Egon Kaur (Škoda), aga probleemid mootoriga langetasid ta päeva lõpuks kuuendaks. "Suur pettumus. Kuni probleemini sujus kõik väga hästi. Loodetavasti saame seda hoolduspargis parandada," ütles ta.

Kaur jääb esikolmikust vaid 12,3 sekundi kaugusele, sest soomlased Roope Korhonen (Toyota; +1.00,5) ja Lauri Joona (Škoda; +1.06,0) ning eestlane Romet Jürgenson (Ford; +1.07,0) ei jää kaugele.