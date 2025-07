Djokovic lükkas kodupubliku toetust nautinud vastase konkurentsist välja

Kuuenda asetusega serblane alistas maailma 154. reketi, britt Dan Evansi tund ja 49 minutit kestnud mängu järel 6:3, 6:2, 6:0. Djokovic tõrjus Evansi ainsad kaks murdevõimalust ning sooritas 46 äralööki vastase 19 vastu.

"Ma arvan, et kõik teadsid, et täna saab väljakul olema tavapärasest erilisem atmosfäär. Ilmselgelt ei ole Suurbritannia pinnal brittidega kunagi lihtne silmitsi seista," ütles Djokovic mängujärgses intervjuus. "Keeruline ei ole ehk hea sõna, aga ta on tugev mängija, kes võib murul väga palju probleeme valmistada, eriti kui sa ei ole selleks algusest peale valmis. Mina olin valmis."

35 - Novak Djokovic now holds a career win-loss record of 35-1 in Men's Singles matches against opponents at their home Grand Slam event, with his sole defeat coming to Andy Murray in the 2013 Wimbledon final. Monster.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo — OptaAce (@OptaAce) July 3, 2025

Djokovic on nüüd oma karjääri jooksul võitnud Wimbledonis 99 matši. "Ma olen siin liiga kaua mänginud," naljatas serblane. "Wimbledon jääb minu jaoks alati kõige erilisemaks turniiriks. Juba lapsena unistasin selle võitmisest, nii et iga siin tehtud saavutus on minu jaoks loomulikult väga eriline."

Sajandat võitu läheb Djokovic jahtima kaasmaalase Miomir Kecmanovic (ATP 49.) vastu. Kecmanovic sai teises ringis 1:6, 6:3, 6:2, 6:4 jagu hollandlasest Jesper de Jongist (ATP 106.). Edu korral võib Djokovic neljandas ringis vastamisi minna 11. asetatud austraallase Alex de Minauriga (ATP 11.). Viimane alistas teises ringis läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud prantslase Arthur Cazaux (ATP 115.) 4:6, 6:2, 6:4, 6:0.