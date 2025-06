Johannes Seeman mängib Portugalis neljandale ITF-i tiitlile

Kolm korda ITF-i turniiri paarismängus võitnud Johannes Seemanil on homme võimalus teenida neljas tiitel, sest ta mängib Elvasi M25 turniiri finaalis.

Esimesena asetatud Seeman ja prantslane Dan Added alistasid täna kolmandana asetatud Portugali paari Joao Graca/Diogo Marques 6:1, 6:4, vahendab tennisnet.ee.

Portugallased hakkasid vastu alles teises setis, kui Added/Seeman juba 5:1 juhtisid. Vastased teenisid kolm geimi järjest, aga seisul 5:4 ei kaotanud esimese asetusega paar servil punktigi ja nii oli finaalipääs tagatud.

Seemani jaoks on see juba ITF-i turniiri paarismängu 11. finaal. Seni on ta kümnest finaalist kolm võitnud ja seitse kaotanud, seega negatiivset bilanssi ta nii pea ei kõrvalda. Kui seni mängisid Added/Seeman Elvasis ainult portugallaste vastu, siis finaalis lähevad nad kokku Briti paariga Liam Broady/Charlie Robertson.

Broady on olnud ka üksikmängus maailma esisaja mängija, kui ta 2023. aasta septembris asus 93. kohal. Paarismängus on tema parim edetabelikoht 217. Nüüdseks on aga britt mõlemas mänguliigis kõvasti langenud ja asub üksikmängus 556. ning paarismängus alles 2262. kohal.