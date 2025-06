Tänak: meie auto on pisut liiga tundlik

Hetkel autoralli maailmameistrivõistluste sarjas neljandat kohta hoidva Ott Tänaku sõnul on Hyundai sensitiivne masin, millega on vaja pidevalt ümber kohaneda. Samas ei pane ta kogu süüd autole.

"Praegu on selline situatsioon, kus auto töötab väga kitsas aknas," sõnas Tänak ralliportaalile Rallit.fi. "Kui ralli olemus või teekate muutub, siis see tundub minu jaoks justkui uus auto. Seetõttu ütlen igal hommikul, et sellega harjumine võtab aega. See lihtsalt ei tundu mulle väga loomulik."

Eestlane siiski lisas, et viga pole üksnes autos. "Minu meeskonnakaaslastel on läinud üsna hästi ja nad pole palju kurtnud. Seega on see ilmselt osaliselt ka minu süü," lisas Tänak, aga ei oska tuua välja ühtki konkreetset detaili, milles probleem peitub.

"Võib-olla on see mitme asja kombinatsioon, aga üldiselt ootaks ma ralliautolt pisut laiemat tööraadiust - et see töötaks igal pool. Kuid ma arvan, et meie auto on liiga tundlik ja selle käitumine võib muutuda ka kahe läbimise vahel."

Eestlane ei usu ka kiiretesse lahendustesse. "Raske öelda, oleme autoga juba neli aastat töötanud," sõnas ta. "See uus veermik on mõnes kohas aidanud, eriti siis, kui pidamist on vähe. Aga meil on palju asju, mis vajavad edasi arendamist."

Hyundai konkurent Toyota on võitnud sel hooajal seni kõik kuus etappi, kuigi Tänak ise on viimastel etappidel samuti esikohale lähedal olnud.

"Toyota on lati nii tehniliselt kui ka sõitjate osas väga kõrgele seadnud," tunnustas 2019. aasta maailmameister. "Peaksime ka samale tasemele jõudma - muidu on neid väga raske võita."

Tänak hoiab hetkel MM-sarjas 108 punktiga neljandat kohta. Temast ettepoole jääb Toyota kolmik Elfyn Evans (133 punkti), Sebastien Ogier (114) ja Kalle Rovanperä (113).

Järgmisena sõidetakse 26.-29. juunil Akropolise rallil.