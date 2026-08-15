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Ingebrigtsenite isa hoolealune kritiseerib EM-i: tunnen, et mind kiusatakse

Kergejõustiku EM
Jose Carlos Pinto
Jose Carlos Pinto Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku EM

Jose Carlos Pintot juhendab Norra kergejõustikutähtede Jakobi, Filipi ja Henriku isa Gjert Ingebrigtsen, kellele ei antud Birminghamis toimuvate Euroopa meistrivõistluste ajaks treeneri akrediteeringut. Pinto sõnul viibib tema treener siiski tribüünil.

"Ta on siin. Ta tuli täna kohale," ütles Pinto pärast seda, kui ta ei suutnud Euroopa meistrivõistlustel 1500 meetri jooksus poolfinaali pääseda.

Euroopa kergejõustikuliit ei ole Gjert Ingebrigtsenile treeneri akrediteeringut andnud ühelgi suvisel tiitlivõistlusel alates 2022. aasta Euroopa meistrivõistlustest. Sama otsus tehti ka Birminghamis. Eraisikuna on Ingebrigtsenil siiski lubatud tribüünil viibida.

"See on masendav. Veedan temaga koos suure osa aastast, kuid hooaja kõige tähtsamal hetkel ei ole tal lubatud siin viibida. Ma ei saa sellest aru," sõnas Pinto.

Euroopa kergejõustikuliit põhjendas Norra meediale saadetud e-kirjas akrediteeringu andmisest keeldumist reeglitega, mille eesmärk on kaitsta asjaosalisi.

Pinto aga tunneb, et otsus on suunatud tema vastu.

"Tunnen, et mind kiusatakse taga. See, mida nad kaitsemeetmete kohta räägivad, on tõlgendatav mitmeti. Olen ka ise siin ohvri rollis, sest mul ei ole võimalik oma treenerit kaasata," ütles ta.

Portugali kergejõustikuliit märkis Ingebrigtseni Euroopa meistrivõistluste sportlaste ja tugipersonali nimekirjas Pinto isikliku treenerina, kuid akrediteeringu taotlus lükati tagasi.

"Minu alaliit üritas otsust kolmel korral vaidlustada. Alaliit ei mõista, kuidas anti talle kahel varasemal korral akrediteering, kuid nüüd mitte," sõnas Pinto.

Norra meedia küsis Pintolt, kas ta mõistab Euroopa kergejõustikuliidu otsust, arvestades seda, mida Ingebrigtseni vennad on väitnud end isa käe all kogenud olevat.

"Ta mõisteti kõigis süüdistustes õigeks. Kui süüdimõistva või õigeksmõistva otsuse eesmärk on lasta asjadel jääda minevikku, siis on neid, kes seda ei tee," vastas Pinto.

2025. aastal mõisteti Gjert Ingebrigtsen õigeks süüdistustes, mis puudutasid lähisuhtevägivalda mitme tema lapse suhtes. Ta mõisteti süüdi ühes tütre vastu toime pandud füüsilise vägivalla juhtumis ning talle määrati 15-päevane tingimisi vangistus.

Vennad Jakob, Henrik ja Filip Ingebrigtsen on öelnud, et nad ei soovi oma isaga spordiga seoses suhelda.

Toimetaja: Lisette Holst

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