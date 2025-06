Monfils: miks te ikka minu peale panustate?

38-aastane Monfils pidi Stuttgartis toimuva ATP 250 kategooria turniiri avaringis leppima kaotusega, kui temast 18 aastat noorem ameeriklane Alex Michelsen teenis 6:4, 4:6, 6:3 võidu.

Pärast mängu avaldas Prantsuse vanameister ühismeedias, et talle kirjutavad pärast kaotusi inimesed, kes on oma kihlvedudega mööda pannud. "See pole rahaline nõustamine, aga tõsiselt: te panustate ikka veel minu peale?" ütles Monfils.

"Mu esimene turniir murul. Mängisin Alex Michelseniga, ta on 20-aastane ja maailma edetabelis 35. real. Ja te panustate minu peale?" jätkas ta. "Te kirjutate, et ma olen [halb]. Ma tean, et ma olen [halb], me mõlemad teame seda. Ja te panustate minu peale? Kumb meist tegelikult rumalam on?"

Panustamine on ajalooliselt spordiga kaasas käinud, aga spordiennustusportaalide populaarsus on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Mitmed spordiliigad ja klubid on leidnud viise, et selle valdkonnaga koostööd teha, sest rahanumbrid on hiiglaslikud.

Eetiline pool on aga hägune ning erinevate alade sportlased on varasemalt avaldanud, et inimesed kirjutavad neile väga koledaid kirju. "Mu jalad on niikuinii vigased, olen varasemalt oma jalaluu murdnud ja ikka mänginud. Ärge lootke selle peale, ma ei anna loobumisvõitu. Vabandust," rääkis Monfils.

Ühismeedias on väga lihtne sportlastega ühendust võtta ning sportlased on öelnud, et neile soovitakse isiklike sõnumite vahendusel muuseas vigastusi ja halvemal juhul ka surma. Monfils viitas, et tema suunas tehti rassistlikke kommentaare. "Aasta on 2025 ja te räägite ikka veel nahavärvist? Kuidas see mu esitusi mõjutama peaks?" ütles Monfils. "Ma tean, et ma olen ilus. Mu abikaasa ja ema ütlevad mulle seda."

Ainuüksi sel aastal on tenniseturniiridel ahistajatega kokku puutunud Iga Swiatek ning Emma Raducanu, eelmisel nädalavahetusel segati Grand Slam Track võistluse ajal Pariisi olümpiamängudel kolm kulda võitnud kergejõustikutähte Gabby Thomast ning mais määrati rahatrahv ja tingimisi karistus Rootsi murdmaasuusatajat Frida Karlssonit ahistanud mehele.

Juuni alguses teatasid pesapalliliigas MLB mängivad Lance McCullers Jr. ja Liam Hendriks, et neile kirjutas inimene, kes ähvardas nende perekonda. Houstoni politsei tuvastas, et sõnumid kirjutas inimene, kes oli panustamisega raha kaotanud. "Te vajate abi. Inimesed kommenteerivad, et ma peaks ennast ära tapma ja et nad loodavad, et ma saan vähi. Äkki astuks sammu tagasi ja hindaks enne oma elu, kui hakkate sportlasi ja nende perekondasid ähvardama," ütles Hendriks.