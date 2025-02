VIDEO | Ahistaja ajas Briti tennisetähe paanikasse

22-aastane Raducanu mängis teisipäeval Dubais tšehhitari Karolina Muchova vastu ja märkas avaseti alguses, et tribüünil istub kahtlase olekuga mees.

Raducanu puhkes koheselt pisaratesse ja läks pukikohtuniku juurde, misjärel peitis ennast kohtunikutooli taha. Vastasmängija Muchova hakkas Raducanut lohutama samal ajal, kui turvatöötajad toimetasid kahtlase mehe tribüünilt minema.

Vahejuhtumi järel mängiti kohtumine lõpuni ning Raducanu pidi lõpuks vastu võtma 6:7 (5), 4:6 kaotuse.

Video vahejuhtumist:

here is the situation :( https://t.co/z4Vl23j9DL pic.twitter.com/2C4K2oAEgC