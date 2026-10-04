VAATA OTSE | Tallinnas selgub takistussõidu MK-etapi võitja

Täna kell 17.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Tallinn International Horse Show võistluselt, kus on kavas MK-etapp takistussõidus. Kommenteerivad Johann Zeiger ja Katrin Pill, reporter on Aet Süvari.

Tallinn International Horse Show toob Unibet Arenale taas kord kokku lähiriikide parimad hobused ja ratsutajad. Konkurentsis on ka kõik Eesti tipud oma põhihobustega.

Laupäeval peetud muusikalise vabakava võit läks Leetu, parima eestlasena sai Helena Kaal hobusega Cassander kolmanda koha.

Tallinn International Horse Show'd nimetatakse ka hobuseinimeste laulupeoks. 150 ratsanikku ja 200 hobust võistlevad nädalavahetusel Tallinnas täismaja ees.

Üritus toimub alates 2002. aastast ning mullu jäi MK-etapi esikoht Eestisse: võitis Jüri Sokolovski hobusel Edith.