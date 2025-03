Ahistaja sihtmärgiks langenud Iga Swiatekit turvatakse rangemalt

Meedias levivate teatede kohaselt ilmus Swiateki treeningule pealtvaataja, kes käitus tennisisti suhtes ebameeldivalt. Seejuures oli ta mängijat ka varem internetikommentaarides rünnanud.

"Turvalisus on esmatähtis. Monitoorime olukorda, et seda tüüpi olukordadele järele jõuda," sõnas mängija esindaja uudisteagentuurile AFP. "Üks asi on konstruktiivne kriitika, aga ähvardused, vihakõne ja isegi segamine treeningu ajal - sellega ei saa leppida."

"Andsime asjast teada turniiri korraldajale, samuti WTA-le, kes reageeris kohe ja võttis kasutusele täiendavad ettevaatusabinõud, näiteks lisaturvameetmed, mille eest oleme väga tänulikud."

"Mängijate turvalisuse tagamine on ülioluline. Nemad on sündmuse keskmes ja meie ülesanne on neid kaitsta."

Swiatek on võitnud Miami turniiril kolm vastast ja kohtub kolmapäeval üllatuslikult veerandfinaali jõudnud Filipiinide tennisti Alexandra Ealaga, kes sai turniirile erikutsega.

Alles hiljutisel Dubai turniiril koges ahistamist britt Emma Raducanu, kes palus keset matši abi pukikohtunikult ja mäng sai jätkuda alles seejärel, kui turvatöötajad olid ka varem tennisisti ahistanud mehe tribüünilt minema toimetanud.