Abiteboul kahtlustab, et Ogier võistleb MM-tiitli nimel

Ogier pole pärast oma kaheksanda maailmameistritiitli võitu peale 2021. aastat ühtegi täispikka WRC hooaega võistelnud. Kuid pärast 2023. aasta Mehhiko rallit oli ta taas kõrges mängus ning temast sai Toyota parim lootus tulevase meistri Thierry Neuville'i vastu.

2025. aastal ei sõida Ogier taas tervet hooaega. Seni on ta osalenud kuuest rallist neljal, millest on ta võitnud kolm. Prantslase viimane võit Sardiinias tõstis ta meistrivõistluste edetabelis teisele kohale, jäädes meeskonnakaaslasest Elfyn Evansist maha 19 punktiga.

Arvatakse, et Ogier ei kaalu tervel hooajal osalemist, kuid Hyundai tiimijuht kahtleb, kas see tõesti nii on. "Ma eeldan, et paari etapi pärast on meil mitte ainult neli, vaid tegelikult viis autot, mis on üksteisele väga lähedal," ütles Abiteboul väljaandele DirtFish.

"Huvitav on näha, milline täpselt on Ogier' strateegia Toyotaga. Ma ei tea, ma pole seal, aga huvitav on näha, kui palju ta tegelikult etappe vahele jätab, kui näeb, et meistritiitlile on lootust. Seega, vaatame."

"Ma arvan, et meid ootab ees äärmiselt põnev heitus meistrivõistluste tiitli nimel just sõitjate arvestuses. Meeskonna poolelt on see keerulisem. Viie väga tugeva autoga ja suurepäraste koosseisudega on Toyotal meeskondlikus arvestuses meie ees selge eelis," lisas tiimijuht.

Tänak tunnistas DirtFishile, et võistles Sardiinia rallil Ogieriga nii, nagu oleks ta meistrivõistluste rivaal. "Ma ei ütleks, et ta ei sõida meistritiitli nimel, kindlasti sõidab," ütles Tänak. "Ja jah, teate küll, ta muudab iga nädalavahetuse järel meelt, seega olen kindel, et peaksime teda tiitlipretendendina teda kaaluma ning lihtsalt maksimumi võtma ja endast parima andma."

Küsimusele, kas Abiteboul usub, et Ogier võiks sõita maailmameistritiitli nimel, vastas ta: "Juba eelmisel aastal oli see väga selge. Usun, et nähtu põhjal on selge, et tema strateegia on hooaja jooksul muutunud."

"Ma arvan, et ta on hai. Kui hai tunneb vere lõhna, siis ta läheb selles suunas. Vaatame siis," lisas Abiteboul.