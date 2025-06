Julia Rakitina jooksis kuue päevaga Eesti rekordiks üle 700 kilomeetri

Julia Rakitina täpne lõpptulemus oli 716,180 kilomeetrit. Seega läbis ta kuue päeva jooksul peaaegu 17 maratoni.

"See võistlus oli mulle seikluseks, millega on tore puhkust alustada. Läksin võistlusele sooviga joosta kuue päevaga 700 kilomeetrit, sest eelmisel aastal jäi see eesmärk saavutamata. Jäin tulemusega väga rahule," sõnas õpetajana töötav Rakitina.

Senise Eesti rekordi 682,951 kilomeetrit, mille Rakitina püstitas eelmisel suvel Rootsis, ületas jooksja siis, kui joosta jäi täpselt kuus tundi.

23 võistleja seas sai Julia Rakitina üldesikoha. Meestest võidu Jaapanisse viinud Tatsunouri Suzuki kaotas talle 35 kilomeetriga.

Ultrajooksja ütles, et ta ei läinud võistlusele mingi koha lootusega ehk esikoht oli üllatus. "Esialgne plaan oli joosta iga päev natukene rohkem kui eelmisel aastal, et lõpptulemuseks saada 700 kilomeetrit. Kolme päeva tulemuseks 400 kilomeetri saamise eesmärk tuli spontaanselt. Sain selle kätte viimastel minutitel!" rääkis võistluse käigus lisaks kuue päeva jooksule ka kahe ja kolme päeva jooksu Eesti rekordeid uuendanud jooksja.

Rakitina ööpäevade vaheajad: 24 tundi 163,186 km, 48 tundi 283,367 (ööpäevaga lisandus 120,181 km), 72 tundi 400,440 km (117,073 km), 96 tundi 505,095 km (104,655 km), 120 tundi 611,968 km (106,873 km), 124 tundi 716,180 km (104,212 km).

Erinevatel distantsidel 12 tunni jooksust kuni 10 päeva jooksuni osales Milwaukees Pettit National Ice Centeris ümber jääareeni kulgeval jooksurajal kaheksandat korda peetud võistlusel "Six Days in the Dome" ("Kuus päeva kupli all") 113 jooksjat.

Jooksja tunnistas, et osavõtumaksu makstes ei vaadanud ta, mis temperatuur jäähallis sees on. "Mõtlesin, et umbes nagu Lõunakeskuses, et meeldivalt jahe. Seda, et sees on kõigest umbes 12 kraadi, sain teada korraldajate kirjast kaks nädalat enne võistlust. Joosta oli mõnusalt jahe, kuid kõndida või söömiseks istuda oli külm. Sees on väga võimas ventilatsioon. Kui see töötas, panin ka jooksmisel soojad riided selga," rääkis Rakitina kohalikest oludest.

Rakitina läbis 443,455 meetri pikkuse ringi 1615 korda. Keha pidas jooksja sõnul pikale katsumusele väga hästi vastu. "Jooksin valuta, ei longanud, kuid ebameeldivustest tekkisid villid," sõnas Rakitina.

Võistluse käigus tegi Rakitina kümme kahe kuni nelja tunnist jooksupausi. "Unetus tekkis mul viimasel päeval. Kartsin, et kui lähen magama, magan nii sügavalt, et äratuskella ei kuule ja magan jälle sisse nagu eelmisel aastal. Nii magasin viimasel päeval vähe ja rahutult," ütles jooksja.

Maailma kõigi aegade edetabelis kerkis Rakitina 73. kohalt 43. kohale ning Euroopa üldedetabelis vahetas ta 41. koha 28. koha vastu.

Maailma edetabelit juhib mai alguses Prantsusmaal maailmarekordit 57 kilomeetriga parandanud USA jooksja Megan Eckert, kes suutis kuue ööpäevaga läbida 970,685 kilomeetrit. Meestest on rohkem suutnud vaid üheksa jooksjat. Eelmine maailmarekord oli joostud eelmisel sügisel, kui taanlane Stine Rex läbis kodumaal 913,606 kilomeetrit.

Läbi aegade on 900 kilomeetri piiri suutnud alistada kolm naist ja 800 kilomeetrit on olnud jõukohane joosta üheksal naisel. Julia Rakitinast sai 60. naine, kes on suutnud kuue päevaga joosta üle 700 kilomeetri.

Eesti naistest on kuue päeva jooksu edetabelis ka Aet Kiisla (541,107 km) ja Kadri Porits (537,520 km).