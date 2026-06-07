Ruul ja Rakitina tulid Eesti meistriks 24 tunni jooksus

Meestest pälvis meistritiitli esimest korda 24 tunni jooksul startinud Karl Kevin Ruul. Ruulile tõi esikoha 215,916 kilomeetrine tulemus, vahendab Marathon100.com.

Hõbeda võttis samuti esimest korda sellisel võistlusmaal osalenud Gunnar Kingo, kes ületas ööpäevaga ka 200 kilomeetri piiri. Kingo tulemuseks kujunes 200,200 km. Kolmanda koha sai Rivo Peterson, kelle tulemuseks oli 189,059 km.

Naistest kaitses oma meistritiitlit Julia Rakitina, kes lõpetas tulemusega 192,727 km üldarvestuses kolmandana. Eesti meistrivõistluste arvestuses teenis hõbeda Kaidi Salujõe (174,855 km) ja pronksi Signe Kerge (155,990 km).