X!

Ruul ja Rakitina tulid Eesti meistriks 24 tunni jooksus

Kergejõustik
Julia Rakitina.
Julia Rakitina. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Kergejõustik

Nädalavahetusel selgusid Kohtla-Nõmme 308 meetri pikkusel staadioniringil Eesti meistrid 24 tunni jooksus.

Meestest pälvis meistritiitli esimest korda 24 tunni jooksul startinud Karl Kevin Ruul. Ruulile tõi esikoha 215,916 kilomeetrine tulemus, vahendab Marathon100.com.

Hõbeda võttis samuti esimest korda sellisel võistlusmaal osalenud Gunnar Kingo, kes ületas ööpäevaga ka 200 kilomeetri piiri. Kingo tulemuseks kujunes 200,200 km. Kolmanda koha sai Rivo Peterson, kelle tulemuseks oli 189,059 km.

Naistest kaitses oma meistritiitlit Julia Rakitina, kes lõpetas tulemusega 192,727 km üldarvestuses kolmandana. Eesti meistrivõistluste arvestuses teenis hõbeda Kaidi Salujõe (174,855 km) ja pronksi Signe Kerge (155,990 km).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

17:22

Ruul ja Rakitina tulid Eesti meistriks 24 tunni jooksus

14:55

USA sprinditäht püstitas võimsa hooaja tippmargi

09:51

Narva viie kilomeetri distantsil võidutsesid Annus ja Artamonova

06.06

Narvas jäi poolmaraton pommikahtluse tõttu ära Uuendatud

05.06

Lyles võidutses 100 meetris, Pathirage püstitas maailma hooaja tippmargi

04.06

Kergejõustikudistsipliin saab esimesed Eesti meistrid

04.06

Hodgkinson sihib vanima kergejõustiku maailmarekordi purustamist

04.06

Rootsi kaugushüppaja jääb koduselt Teemantliiga etapilt eemale

03.06

Verlin jäi Paavo Nurmi mängudel finaali ukse taha, Maasik 11.

03.06

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

03.06

Kümnevõistluse olümpiavõitja Markus Rooth peab ka EM-i vahele jätma

02.06

Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

02.06

Eesti parim ööpäevajooksja selgub Kohtla-Nõmmel

02.06

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

01.06

Uusorg püstitas seitsmevõistluse U-20 vanuseklassi Eesti rekordi

01.06

Bednarek tegi 200 meetris kiire jooksu, sündis mitu hooaja tippmarki

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti

31.05

Šalkauskasel jäi Eesti rekordist puudu ainult 0,08 sekundit

31.05

55. jooksu ümber Harku järve võitsid Kristo Siimer ja Külli Sizask

sport.err.ee uudised

17:22

Ruul ja Rakitina tulid Eesti meistriks 24 tunni jooksus

16:48

Tõrva triatlonil võtsid võidu Läänemets ja Zukker

16:12

Grabe ja Gnadeberg kaotasid kodusel MK-etapil 16 parema seas

15:49

Ränkel teenis Võrumaa jooksusarjas järjekordse võidu

15:16

Otsustavas setis säranud Lajal pääses kvalifikatsioonis edasi

14:55

USA sprinditäht püstitas võimsa hooaja tippmargi

14:24

Siniakova ja Townsend teenisid Prantsusmaal kolmanda ühise slämmivõidu

13:48

Eesti motosportlased olid Läti MM- ja EM-etapil stardiga hädas

13:12

Harku järvel selgitati välja Eesti meistrid sõudesprindis

12:37

Lühiraja Eesti meistriks tuli Eller, meeste võistlus tühistati

12:03

Soomlase alistanud Ojakäär jõudis Californias finaali

11:29

Mätik läheb Prantsusmaal velotuuri võitma: olen ainus, kes lähedal on

10:54

Kuivonen ja Jürgenson langesid play-off'i avaringis välja

10:22

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

09:51

Narva viie kilomeetri distantsil võidutsesid Annus ja Artamonova

09:19

Teisel lisaajal võitnud Vegas läks Stanley karikafinaali juhtima

08:42

Eesti U-19 jalgpallikoondis pööras Leedu vastu kaotusseisu võiduks

08:05

Barcelona lõpetas Raieste ja Murcia hooaja, Real langes konkurentsist

06.06

Aktas võitis judos koduse MK-etapi

06.06

Kullamäe kerkis pronksiseeria avamängus resultatiivseimaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo