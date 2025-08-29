X!

Sillamäel on 100 km jooksu stardis mõlemad tiitlikaitsjad

Kergejõustik
Kaur Alle 2024. aasta Sillamäe ultral.
Kaur Alle 2024. aasta Sillamäe ultral. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Kergejõustik

Laupäeval Sillamäel toimuvatel 100 kilomeetri ultrajooksu Eesti meistrivõistlustel on starti minemas eelmisel aastal võidukad olnud Kaur Alle ja Julia Rakitina.

Eelmisel aastal jagati ultrajooksus välja esimesed Eesti meistri medalid. Tol korral meestest ajaga 8:08.54 võitnud Kaur Alle järel teise koha saanud Reigo Lehtlat sel korral stardinimekirjas pole. Küll on aga lisaks tiitlikaitsjale starti minemas eelmise aasta pronks German Terehhov (9:20.30).

Ka naistest on kohal eelmise aasta kuld Julia Rakitina (9:27.41) ja pronks Aleksandra Bondaruk (12:25.32). Eelmise aasta hõbe Aet Kiisla keskendub sel aastal võistluse korraldamisele.

Eesti 100 kilomeetri rekordid on püsinud muutumatuna aastaid. Ranno Erala jooksis 6:47.40 2016. aasta novembri lõpus Hispaanias ja Mari Boikov sai ajaks 9:07.32 2014. aasta aprillis Taanis.

Registreerunud on ka neli välismaa jooksjat: kaks soomlast, üks ungarlane ja üks leedulane. Neist on parim isiklik rekord 8:29.46 soomlasel Veijo Tolonenil.

Kokku on laupäeval starti minemas 30 jooksjat: 21 meest ja 9 naist.

Sillamäel ulatuvad ultrajooksuvõistluste korraldamise traditsioonid aastasse 2017. Tänavu toimub Sillamäel kümnes ultrajooks.

Toimetaja: Rene Kundla

